Lara Méndez: "O importante é que o PSdeG gañe, o meu futuro non toca agora, non está sobre a mesa"

O PP botouna de menos a semana pasada. Que lle pareceron as críticas de Elena Candia por que collera uns días de descanso?

O Concello nunca está desatendido, independientemente de que poidamos estar gozando duns días coa familia, porque creo que tamén debemos practicar o que predicamos. O traballo organízase e déixase establecido, e hai un grupo de concelleiros que seguen a fólla de ruta e funcionarios que a van executando. Paréceme irresponsable facer ese tipo de comentarios.

Que lle parece a oposición que está facendo e liderando Elena Candia?

Vou facer unha pregunta eu tamén. Liderando? Leva xa un ano en Lugo, levamos uns meses de mandato e creo que mostra un total descoñecemento do funcionamiento do Concello e da cidade. En catro plenos elevamos 64 iniciativas e só a escoitamos en tres ocasións.

Por que cre que é así?

Pois ou porque ten descoñecemento ou porque non quere exercer a función que lle outorgaron os veciños. Ás veces o que propón é ilegal ou é responsabilidade da Xunta, cando despois nos achaca a nós que saquemos a relucir a Xunta.

Tamén é habitual que vostedes saquen a relucir o pasado de Candia en Mondoñedo, ou as outras responsabilidades políticas que ten. Ata contan o seu número de intervencións. Non a fan de máis?

En absoluto. Cando detrás se ten unha experiencia de xestión debería haber outro coñecemento de ata onde se pode chegar ou de cales son as competencias municipais. Ou, cando menos, que servira de exemplo, e non vir pedir aquí cuestións que non levou á práctica.

Elena Candia non lidera a oposición, por descoñecemento do Concello ou porque non quere exercer

Como por exemplo?

Por exemplo cando pide unha gardería, ou cando nos achaca a xestión de fondos europeos, cando en oito anos levamos xestionado máis de 44 millóns de euros cun 100% de execución, e cando no seu haber o que hai é devolución de fondos. Leccións poucas nos pode dar.

Candia tamén é deputada no Parlamento e vai haber eleccións. Cre que debería continuar?

Non me toca decidir iso a min. Será unha cuestión persoal ou do seu partido. Eu o que lle pido é que sexa responsable co labor de oposición e que estea presente na vida da cidade.

E vostede? Xa é unha política con peso fóra de Lugo, como vicesecretaria do PSdeG e presidenta do Eixo Atlántico. Gustaríalle dar o paso á xestión nesa esfera nun hipotético goberno autonómico?

Non é un tema que toque, que estea sobre a mesa. Para min e para o meu partido o importante é ter o goberno autonómico para transformar Galicia, que o precisa moitísimo. Levamos quince anos de goberno do PP e estamos igual ou peor en infraestruturas, no mundo rural, no eido da educación, da sanidade, do benestar social…

Por cre entón que os galegos levan quince anos dándolle o goberno da Xunta ao PP?

Eu respecto moítisimo o resultado electoral. Ao mellor nos falta explicar o noso proxecto. E o PP é moi dado a utilizar outras prácticas, como a de sacar agora os bonos regalo, ou prometer outro tipo iniciativas, que despois ás veces nin se materializan, ou se fan con moito retraso, como pasou cos servizos do barrio da Residencia.

Neste mesmo contexto, a súa presencia en reunións e foros, políticos e doutro tipo, fóra de Lugo semella maior aínda nos últimos meses. Din que se lle ve menos en Lugo, nas parroquias cos veciños ou no deporte durante as fins de semana.

Estou indo como fun sempre aos actos da cidade. É certo que hai un número elevadísimo de actos, o que é moi bo, e non podo estar en todos. Se non estou nun estou noutro ou poñendo en valor a nosa cidade. Por exemplo, fomos o único concello de España que estivo nun foro sobre modelos de cidade para a reconstrución de Ucrania. Foi telemática, por certo, rouboume pouquísimo tempo.

Isto evidentemente é bo para a nosa cidade. Debemos de sentirnos orgullosos do que Lugo está a significar.

Se se adiantan as eleccións galegas é porque hai medo e non se quere que Gómez Besteiro chegue a todos os recunchos de Galicia co seu programa

Cre que os cidadáns comprenden e comparten ese labor cando a cidade ten tantas necesidades?

Habería 98.000 opinións, pero eu entendo que é moi bo para a cidade, e que así se ve en ámbitos como o da universidade, o da empresa e o económico. Ao mellor noutros non. Ao mellor a miña nai e a meu pai lles custa máis entender algo como o fondo Lugo Transforma, pero vai ter un retorno brutal para a nosa cidade e verase. Vémolo máis fácil en cousas das que nos sentimos máis partícipes, como o Arde Lucus, a importancia do traballo feito para que fose Festa de Interese Turístico Internacional e o que supuxo.

Volvendo ás eleccións galegas, semella que van ser pronto e o candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, acaba de volver á política tras anos fóra dos focos. Será un problema?

José Ramón é unha persoa xa moi coñecida porque deixou esa impronta do seu bo facer alí onde estivo. Se se produce un adianto electoral, e se renuncia a executar durante medio ano uns Orzamentos que se están a pechar ahora, é porque creo que hai medo e queren que o noso candidato non poida dispoñer de máis tempo para poder chegar a todos os recunchos de Galicia na presentación do programa electoral. Pero, en todo caso, os que o acompañamos no partido estaremos aí para facelo chegar.

Miguel Couto pasóuse á dereita máis radicalizada e é chamativo que agora diga como se teñen que facer as cousas no Concello, cando recoñeceu que el marchou por incapacidade para levalas a cabo

Preocúpalle a competencia de siglas pola esquerda.

Si, porque eu vivina en primeira persoa neste mandato e no anterior. E a fragmentación sempre se dá máis na esquerda. Ao final son votos que se perden. Ás veces hai máis voto de esquerdas pero pola Lei D’Hondt goberna a dereita.

Desta vez, a apariencia é que o partido está máis unido, aínda que acabamos de ver a marcha dunha persoa moi próxima a Besteiro, Juan José Díaz Villoslada.

Cando alguén deixa a militancia, que era o que esta ocupando neste momento Juan Villoslada, evidentemente non é algo que sexa agradable. Pero é unha decisión persoal que hai que respectar.

Iso lémbrame outra marcha que tivo máis preto vostede e sobre a que aínda nunca lle preguntei. Que lle parece que Miguel Couto traballe agora co PP e sexa azoute do seu goberno? Sorpréndelle?

Non, máis que se pasara a outro partido, porque ao final estamos falando dunna persoa que deu un xiro máis á esquerda [Villoslada] e doutro que está no espectro da dereita máis radicalizada que coñecemos do PP. É chamativo que estea dicindo como se teñen que facer as cousas no Concello, cando el mesmo recoñeceu que marchaba pola incapacidade de levalas a cabo.

Como é posible que unha cidade como Lugo, cun goberno estable, con necesidades e sen ningún obstáculo maior, non sexa capaz de ter un novo orzamento en vigor o 1 de xaneiro? E que aínda non saibamos nada del?

Os orzamentos vanse aprobar e en xaneiro van estar en vigor, dentro da normalidade. Estamos nun ano onde se está xestionando moitísimo, nun fin de ano noq ue temos que liquidar toda a estrategia Dusi, 12 millóns de euros da UE, que foron máis pola aportación do Concello, e iso é imperioso.

Vimos de varios exercicios cun desaxuste importante. Está sendo difícil cadrar os números? Que debemos esperar para o 2024?

Imos seguir cun goberno de continuidade porque así o decidiron os lucenses e os orzamentos van reflectir iso. Van ser novamente uns orzamentos expansivos, como nos últimos anos.

Tamén nos investimentos?

En breve coñeceremos todos os orzamentos, que estarán baseados en tres pilares, que non quede ninguén atrás, atender as persoas máis vulnerables e seguir transformando a cidade.

Un ano máis decidiu non subir taxas e impostos, aínda que o seu goberno xa vén apuntando que se fará en 2025, pero ten en marcha un plan de inspección fiscal e hai cidadáns e sectores que ven unha subida encuberta.

Dende que son alcaldesa non houbo suba, pero hai directrices europeas que establecen que non pode haber servizos deficitarios. Evidentemente teremos que acatalo e adaptarnos. Estudaremos non só mellorar as propias ordenanzas actuais senón como adaptarnos ás novas esixencias.

As esixencias novas non son...

Si, pero cada vez van a ser máis impositivas. Sobre a inspección, se vostede vai sempre por unha vía excedendo a velocidade permitida porque sabe que alí non hai nunca un radar e un día o hai, a culpa non será de quen coloca o radar.

Hai quen desexaría que seguise sen haber radar…

Pero é que tamén hai ser rigorosos e cumprir coas ordenanzas.

"O compromiso sobre as terrazas segue en pé, miraremos como compensar os hostaleiros"

O Concello vai compensar os hostaleiros, como demandan, por cobrarlles as terrazas de 2022 cando se anunciara que ían estar exentos?

Ese é outro tema. Había un compromiso político de non cobrar e segue en pé. Se ao final, dende un punto de vista técnico din que as hai que computar, miraremos coa hostalería outros axustes ou compensacións.

A Apehl suxire que non se lles cobre as de 2023 ou 2024.

Estamos mirando tecnicamente que é o máis viable. Non se nos pode achacar non ter sido tremendamente comprensivos co sector. Agora toca regularizar a situación. Nos próximos meses daremos a coñecer a ordenanza na que regularemos espazos, a estética…

Como ve a evolución das obras do centro? Está satisfeita?

Son tres obras simultáneas nunha zona que ten os seus condicionantes, e iso evidentemente trae consecuencias. Éramos conscientes, pero quixemos aproveitar os recursos europeos.

Realmente é imposible imprimirlles máis ritmo?

Están en prazos moi xustos. Puxéronse uns prazos e as empresas teñen que acatalos e acomodarse a eles, coas prórrogas que se poidan ir dando, o que non significa que as penalizacións non vaian ser menores. Os pregos foron esixentes e as penalizacións que se puxeron non son as mesmas que noutras obras, precisamente para cumprir os fitos que esixe Europa. E estamos escoitando a veciñanza e tentando atender as peticións na medida do posible.