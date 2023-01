Lara Méndez estará vigilante para que Lugo esté en el corredor ferroviario

La alcaldesa, Lara Méndez, considera "irrenunciable para a cidade" que Lugo sea incluido en el futuro corredor atlántico ferroviario y avisa de que estará vigilante para que se cumpla este compromiso que asegura que se alcanzó con la secretaria de Estado de Infraestructuras, la lucense Isabel Pardo de Vera, en su última visita al concello.

La regidora hizo estas declaraciones en un comunicado remitido por su gabinete de prensa en el que se felicita por el nombramiento por parte del Ministerio de Transportes de José Antonio Sebastián como comisionado para impulsar el desarrollo de las infraestructuras y los servicios ferroviarios del corredor atlántico de mercancías.

"A nosa conexión co corredor ferroviario Ferrol-A Coruña–Betanzos–Lugo é un obxectivo irrenunciable de cidade. É unha necesidade clara, que veño reclamando desde hai anos para que poidamos adquirir un maior protagonismo na conectividade do mapa estatal e internacional e para acadar unha maior competitividade das nosas empresas e da nosa economía", comentó Méndez. Además, cree que se entra en un "momento de inflexión", porque añade que se abre una nueva oportunidad de financiación para incluir a la ciudad en este corredor y que no queda aislada en una salida ferroviaria hacia Europa. "Lugo dá pasos en firme na mellora das conexións de pasaxeiros, aínda que moi lentamente porque levamos moitos anos de retraso e agora non podemos perder o tren do tráfico de mercadorías", destacó.

El comunicado del Concello explica que Lara Méndez defiende tanto como alcaldesa como desde el cargo de presidenta del Eixo Atlántico que se den pasos en firme por parte del Gobierno central para impulsar el corredor atlántico con el fin de que Lugo y el resto de Galicia no queden en desventaja como cree que están ahora frente al corredor mediterráneo. "Se non pode existir unha España de dúas velocidades, tampouco unha Galicia de dúas velocidades, onde a Galicia do interior non estea presente, porque debemos traballar nunha cohesión territorial real", incidió.

La nota explica que la regidora mantuvo una intensa agenda, acentuada en este mandato, para reclamar la unión de todos los agentes con el fin de reclamar este corredor de mercancías. Así, se detalla que hubo reuniones con empresarios, sindicatos, ayuntamientos y vecinos, e incluso con el anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "co que acordamos de forma unánime no 2020 crear unha comisión executiva onde estivésemos presentes o Eixo Atlántico, o Goberno galego, a Fegamp, o Consello Económico e Social e todos os axentes implicados, comisión que impulsaría a Xunta e que tristemente deixou nun caixón", asegura Méndez.