Méndez estalla contra Rubiales: "O bico é a pura imaxe do machismo"

Al igual que otros cientos de cibernauta, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, se ha mostrado muy crítica en las redes sociales con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, por el beso en la boca que le dio a Jeeni Hermoso durante la celebración de la consecución del Mundial de Fútbol Femenino.

En opinión de Méndez, este gesto de Rubiales "non pode quedar como unha anécdota". "É totalmente reprobable e non se pode branquear! É a pura imaxen do machismo, e máis no mundo do deporte, onde as nosas xogadoras deron hoxe un paso de xigante", señaló en Twitter la regidora.