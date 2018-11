Lara Méndez dice que e O Garañón puede ser zona verde por "coste cero"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, aseguró este miércoles que la conversión en zona verde de la parcela de O Garañón podría realizarse "a coste cero" para las arcas municipales.



La regidora precisó que el gobierno local defenderá este jueves en el pleno su propuesta de convertir O Garañón en una zona verde, como paso previo a las necesarias negociaciones que tendrá que iniciar con el promotor de las torres y propietario del terreno, para que todo el proceso se haga con "luz y taquígrafos".



La alcaldesa precisó que en torno a la urbanización de O Garañón hay pendientes dos posibles indemnizaciones, por una parte la correspondiente a lo que ya está construido, a las dos polémicas torres, y por la otra la que habrá que afrontar para hacerse con la propiedad del terreno para convertirlo en zona verde.



En cuanto a la indemnización por las torres que hay que demoler, subrayó que habrá que "dirimir las responsabilidades" adquiridas por las distintas administraciones y por algún otro "agente" que intervino en la operación.



En el caso de la indemnización que habrá que afrontar para transformar esa propiedad en una zona verde, afirmó que podría "ser a coste cero" si el Concello de Lugo logra cerrar un acuerdo con el promotor "para trasladar la edificabilidad" de la parcela "a otros lugares" del municipio.



En ese sentido, aseguró que el gobierno local "tiene una idea clara" y la va a mantener, porque responde a "su modelo de ciudad".



En cuanto a las críticas de los grupos de la oposición y la moción conjunta que presentaron para oponerse a la idea del gobierno local de transformar en zona verde O Garañón, Lara Méndez dijo que no le "extraña" por parte del Partido Popular, que fue quien autorizó la edificabilidad de esa parcela en el Plan General "del año 91".



Sin embargo, confesó no comprender la postura de los partidos de izquierda –Lugonovo, BNG y ACE-Esquerda Unida–, que siempre se "mostraron beligerantes" con la posibilidad de edificar en O Garañón.



"O han redefinido su modelo de ciudad o lo hacen en clave electoral, para que no se le dé solución a una situación compleja", concluyó.