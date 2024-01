Lara Méndez deja este viernes la alcaldía de Lugo sin confirmación sobre su relevo

Lara Méndez dejará de ser alcaldesa de Lugo este viernes tras algo más de ocho años y medio para incorporarse a la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro a la Xunta como su número dos por la provincia de Lugo. Lo hará en un pleno extraordinario a las nueve de la mañana, cuatro días después de haber anunciado su decisión y sin que haya confirmación oficial de quién la relevará al frente de la alcaldía.

La apuesta personal de Méndez y teóricamente también la de Besteiro –aunque ante los aspirantes no lo ha explicitado– es la concejala de Urbanismo y portavoz socialista del gobierno local, Paula Alvarellos, pero para eso debe renunciar a ser alcaldable Miguel Fernández. El concejal de Transición Ecolóxica y Medio Rural es el número dos en el organigrama municipal y por tanto legalmente es a quien le corresponde suceder a Méndez. El edil tenía esa aspiración y de momento no hay nada que haga pensar que la situación haya cambiado en las últimas horas. O al menos no hay constancia. Desde hace un par de días, el silencio se ha impuesto en los protagonistas y en otros miembros del gobierno y voces del partido, después de jornadas en las que, de forma no oficial, se dejaba ver que la decisión está tomada y que Alvarellos va a ser alcaldesa. Al mismo tiempo, en el Concello se llevan a cabo algunos trámites para ese escenario y Alvarellos se prepara para él.

Méndez renunciará este viernes la alcaldía, aunque no al acta de concejala, como había dado a entender en un primer momento, ante el riesgo de que la credencial para quien la sustituya no llegue a tiempo, puesto que el bipartito tiene solo un concejal más que el PP y lo necesita para mantener el gobierno. Desde este viernes hay diez días de plazo para celebrar el pleno en el que debe elegirse a la persona que cogerá el bastón de mando.

Para que Alvarellos sea alcaldesa, Fernández tiene que renunciar, algo que puede hacer en cualquier momento antes de ese pleno o en la propia sesión de viva voz. Si ninguna de estas circunstancias se produjera, lógicamente sus compañeros tendrían que votarlo para no perder la alcaldía en favor del PP, el partido más votado.

La posibilidad de que Fernández no renuncie es algo que la dirección del partido se resiste a contemplar y tanto su responsable local y concejala en el Ayuntamiento, Ana González, como la propia Alvarellos trasladaban ayer una imagen de tranquilidad. Sin embargo, la falta de anuncio oficial podría estar favoreciendo que Fernández estuviese sumando apoyos en el seno del partido y puede que incluso del grupo municipal, a priori más decantado con Alvarellos.

Un respaldo a Fernández con el que se especuló ayer fue el de la influyente Federación de Asociacións de Veciños de Lugo, cuyo presidente, Jesús Vázquez, pidió el voto y trabajó en favor de Méndez el 28-M, como reconoció públicamente sobre un apoyo que en realidad le viene dando desde hace años.

Ese supuesto respaldo a Fernández en vez de a la candidata auspiciada por Méndez trascendió tras un encuentro que se produjo el miércoles entre Fernández y Vázquez en una cafetería del centro. Este jueves, la federación desmentía "rotundamente" que esté posicionado con alguno de los candidatos. Asegura que tiene buena relación con ambos, que valora su gestión en el Concello y que no tiene preferencias ni es su competencia "participar en luchas internas del partido". En opinión de la federación, el relevo de Méndez debe ser dirimido dentro del PSOE, ya sea entre los miembros de la lista electoral o en la asamblea local de afiliados o el comité local, apuntó.

El sometimiento de la decisión a los órganos del partido es algo que no se contempla, según asegura su responsable local, porque la elección del próximo alcalde o alcaldesa es una cuestión de organización del grupo municipal, donde además serán necesarios otros ajustes. Entrará una concejala nueva —previsiblemente la nutricionista Ángeles Novo— y la persona que ostente la alcaldía probablemente tendrá que desprenderse de competencias que tiene ahora.

El relevo debe producirse en diez días y Fernández puede renunciar a ser alcalde antes o en el propio pleno de investidura



Fernández es concejal de Transición Ecolóxica y Medio Rural y Alvarellos es la responsable de Urbanismo y la portavoz del área socialista del gobierno. El edil es, además, miembro del gobierno de la Diputación, donde tiene las competencias de Formación.

Un cambio de rol de Fernández en la Diputación a cambio de que renuncie a ser alcalde es una posibilidad que hay quien pone sobre la mesa, aprovechando los cambios y ajustes que también se llevarán a cabo en esta por la salida de la diputada Mayra García (se incorporará a la candidatura de Besteiro) y la entrada de la alcaldesa de Burela, Carmela López. También hay quien está haciendo ver que si Fernández fuese alcalde de la capital, lo razonable sería que renunciase a ser diputado, aunque legalmente es compatible. En ese caso tendrían que correr varios suplentes para que pudiera ser diputado un concejal de Lugo, en concreto, la edila Ana González.

Mientras, el viceportavoz del PP en el Concello, Enrique Rozas, calificó de falta de respeto para los ciudadanos la situación de incertidumbre que se está danto en el Concello y pidió que se deje gobernar a Elena Candia, ya que fue la más votada por los lucenses. Le respondió la propia Alvarellos, como portavoz socialista. Recordó que habrá un alcalde en funciones mientras no se elija el relevo de Méndez y afeó al PP que, ocho meses después de las elecciones, siga sin asumir que está en la oposición. Que esta situación no variará y que Lara Méndez dejará de ser alcaldesa este viernes son, de momento, las únicas certezas.