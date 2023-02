Lara Méndez defiende la objetividad de la investigación de la fábrica de la luz

El gobierno de Lara Méndez salió al paso de las críticas del PP sobre la investigación de la fábrica de la luz y aportó extractos del informe de conclusiones del instructor para defender la objetividad del procedimiento y la forma en que este se llevó a cabo. El dictamen final fue que no hay razones que justifiquen reclamar al exedil Daniel Piñeiro y a un funcionario de Medio Ambiente que pongan de su bolsillo los 2,4 millones con los que el Concello tuvo que indemnizar a la empresa Inca.

La instrucción se realizó, asegura su responsable, "de forma obxectiva conforme ás normas de aplicación e ao principo constitucional [...] e seguindo o procedemento legalmente establecido".

El instructor explica que tuvo que limitar la investigación al hecho que causó el daño económico al Concello, la solicitud de prórroga de la obra fuera de plazo, y que solo cabría ampliar las indagaciones, como pedía el PP, a hechos o circunstancias anteriores "que estiveran realmente anudadas co feito principal lesivo". Considera que no lo están los retrasos que hubo en los 18 meses anteriores, el plazo que había para la ejecución de las obras. "Todas as actuación anteriores e posteriores alegadas deben de quedar fóra do ámbito da investigación, por ser irrelevantes e poder contribuír a demorar inxustificadamente unha instrución suxeita a prazos moi breves", señala el instructor.

La alcaldesa incoó el año pasado un expediente para dirimir si cabía exigir responsabilidades patrimoniales a funcionarios o autoridades política con un plazo de resolución de seis meses y posteriormente acordó darlo por caducado al tener conocimiento de que había jurisprudencia que indicaba que el plazo máximo para este tipo de investigaciones no debía superar los tres meses. Se abrió entonces otro expediente, al que se incorporó toda la documentación y el trabajo realizado en el primero, que es el que acaba de resolverse ahora.

El gobierno de Méndez también quiso aclarar este jueves que el hecho de que se investigara solo el papel desempeñado por Piñeiro y por el funcionario de Medio Ambiente fue una decisión del instructor tras analizar toda la documentación. En realidad, eso ya se proponía en el informe jurídico encargado por Méndez para evaluar la pertinencia de iniciar el expediente de responsabilidad patrimonial, aunque ese señalamiento no era vinculante, precisa ahora el gobierno.