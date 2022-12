Méndez: "Creo en Besteiro y me gustaría que diera el paso para estar en primera línea política"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha asegurado este miércoles que el "candidato socialista a la Xunta de Galicia lo decidirán los militantes, cuando se abra el proceso", pero ha confesado creer en José Ramón Gómez Besteiro, a quien distintas voces socialistas han puesto en valor en los últimos días. "Creo en Besteiro y me gustaría que diera el paso para estar en primera línea de la acción política", ha proclamado, tras ser preguntada acerca de si vería con buenos ojos que el lucense optase a ser el cartel de los socialistas para las próximas elecciones autonómicas.

"Creo que es un activo muy bueno y muy importante, habiendo demostrado su capacidad y su valía en los cargos de responsabilidad que tuvo, tanto en el Ayuntamiento de Lugo, como en la Diputación, y a nivel orgánico, habiendo sido secretario provincial del PSOE y en Galicia", ha destacado.

"Somos muchos a los que nos gustaría que diera ese paso adelante, pero lo tendrá que decidir él y después, en los procesos orgánicos del partido, cuando corresponda", ha agregado.

CRÍTICAS A CANDIA POR LOS ANÓNIMOS

"Lo que quería trasladar es que era nuestro candidato, era el candidato a ser el presidente de la Xunta con opciones reales de conseguir ser presidente, que se le truncó la carrera política en aquel momento (2016) por falsos infundios, con anónimos que se trasladaron a la Fiscalía por la señora Candia (Elena)", ha esgrimido.

"Hoy parece (por Candia) que no se acuerda, no le consta o no sabe, pero sí consta en el sumario que fue ella la que trasladó esos anónimos cuando lo que tenía que haber hecho como responsable política, actuando con rigurosidad, sí a uno le caen anónimos, tendría que haber solicitado toda la información de la institución, ver lo que hay y a partir de ahí, sí no hay nada como se ha demostrado, no procede llevarlo a la Fiscalía y no sólo en su máxima condición como política, sino en su condición de jurista", ha añadido, sobre la condición de abogada de Elena Candia.

A renglón seguido, ha acusado a la hoy candidata a la alcaldía del PP de intentar, en aquel momento, "buscar un rédito político". "No todo vale en política", ha zanjado Lara Méndez.