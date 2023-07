La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, calificó de "incongruente" que la Xunta vaya a dar permiso a la CHMS para trasladar mejillones de especies protegidas y así poder arreglar el caneiro de Acea, como dio a entender la conselleira de Medio Ambiente en una visita a la ciudad, y no se lo dé al Concello para montar piscinas flotantes. Ángeles Vázquez respondió que "os técnicos non son caprichosos, o único que fan é dar cumprimento á lei". "Eu xamais poñerei en cuestión os informes dos técnicos. Non sei se por parte do Concello se ten esa capacidade", dijo.

Méndez aseguró que seguirá trabajando para dotar a Lugo de una zona de baño pública, accesible y segura, para lo que está analizando distintos aspectos tanto técnicos como jurídicos. No aclaró si buscará otra zona de río "con menos mexillóns", como propone la Xunta.

Abordaron este asunto tras la firma de cesión al Concello de los espacios públicos de la tercera fase del polígono de As Gándaras. Aprovecharon el encuentro para tratar también sobre otros asuntos de la ciudad, como el plan de la consellería para construir viviendas sociales en Garabolos y otro lugar de la ciudad donde el Concello le ceda una parcela, a cambio de la descartada en O Castiñeiro.

Ronda Este

Sobre la Ronda Este, la conselleira explicó que "se hai un cambio substancial do proxecto", la declaración de impacto ambiental, de 2005, no estaría vigente. Indicó que no está en condiciones de decir si la variación realizada es substancial, pero recalcó que su consellería emitirá los informes sectoriales preceptivos en plazo