Lara Méndez celebró su medio siglo de vida a los acordes de Ilegales

LARA MÉNDEZ no solo apostó decididamente en su día por la llegada del Caudal Fest a Lugo, como atractivo turístico para la ciudad, sino que es también una asidua de este festival que reúne a miles de personas a orillas del río Miño. Esta cuarta edición fue especial para la alcaldesa porque coincidió el pasado sábado con la celebración de su 50º cumpleaños. Además de soplar las velas rodeada por su familia y sus amigos, la regidora local disfrutó de los conciertos, como el de la legendaria banda Ilegales, con 40 años ya de historia. La primera edil del Concello de Lugo aprovechó para retratarse con el líder de este grupo asturiano, Jorge Ilegal.

Una de las que será rivales de Lara Méndez en la carrera a la alcaldía, Elena Candia, también está de celebración. Cumple su primer aniversario como presidenta provincial del PP. Y recurrió a las redes sociales para agradecer la "confianza" de toda la familia popular. Lo hizo con el mensaje Simplemente, grazas!, reproduciendo fotografías con compañeros de partido, al son del tema The show must go on de otra banda legendaria, la británica Queen.

La música es el medio de vida del DJ lucense Marcos Peón, que junto al coruñés Frisco acaba de sacar a la venta Believe y Sabe mejor, temas editados por el sello rumano Natural Rhythm.