Lara Méndez buscará alternativas al carril bici de Marqués de Ombreiro

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, convocará a los vecinos de Marqués de Ombreiro para presentarles alternativas que permitan mejorar el carril bici, que está siendo muy contestado en la zona por la supresión de plazas de aparcamiento y los problemas que genera para operaciones como las de carga y descarga de mercancías.

La regidora acudirá al encuentro con los vecinos con alternativas diseñadas por los técnicos municipales, que desde hace semanas trabajan en estudiar la viabilidad de las propuestas realizadas por los vecinos tanto de esa zona como de A Residencia.

La reunión se convocará en los próximos días, avanzó este miércoles el gobierno local, que señaló que la alcaldesa es "sensible" a las preocupaciones expresadas por los vecinos, por lo que el personal vinculado al desarrollo de esa iniciativa está estudiando fórmulas que puedan mejorar la senda ciclista.

Lara Méndez recalcó que los trabajos no han finalizado todavía, por lo que la configuración que se aprecia en estos momentos no es la definitiva. La final, apuntó, ya contempla muchas de las demandas planteadas por los vecinos y otras que los residentes hicieron al personal municipal las últimas semanas con el objetivo de revertir "as disfuncións propias da execución dunha obra deste calado".

El gobierno estudia también las propuestas de los residentes en el barrio de A Residencia

Los vecinos de Marqués de Ombreiro, embarcados en una campaña de recogida de firmas, se mostraron este miércoles esperanzados, a la espera de ser citados formalmente por la alcaldesa.

"Si hay un cambio será para bien, porque a peor no puede ir", manifestaron. Asumen que se mantendrá el carril bici, pero aspiran a que se elimine el menor número de plazas de aparcamiento posible, ya que en la zona hay muchas casas unifamiliares que no tienen garaje y la eliminación de plazas es una amenaza para muchos vecinos de la zona, que hasta ahora se declaraban "desamparados".

En tanto, la alcaldesa manifestó que "algunhas das tarefas, especialmente as que dependen das condicións climatolóxicas, están sen acometer e antes de concluílas agardamos poder resolver con outras opcións as melloras necesarias para que esta infraestrutura consiga conciliar as necesidades da poboación co modelo de mobilidade e cidade sostible que estamos a construír".

El gobierno local defiende la importancia del carril bici, una infraestructura de 14 kilómetros diseñada para conectar la ciudad con el río y que se ejecuta con fondos europeos. No obstante, remarca la voluntad de buscar acuerdos.

A RESIDENCIA. El gobierno local también anunció este miércoles que los técnicos municipales están estudiando las propuestas realizadas por los vecinos de A Residencia, donde también ha habido reacciones críticas de los residentes por la pérdida de plazas de aparcamiento en un barrio que, dicen, necesitará que se generen más estacionamientos, dado que se abrirá allí el nuevo centro integral de salud, con el nuevo PAC para la atención de urgencias.

14 kilómetros y ocho barrios

El carril bici es uno de los proyectos más ambiciosos de la estrategia Dusi Muramiñae, financiada por la Unión Europea y que tiene como objetivo facilitar la conexión de Lugo con el río. Esta senda, con un recorrido de 14 kilómetros, se extiende a lo largo de ocho barrios de la capital lucense.



Contestación

El proyecto ha tenido contestación social en varias de las zonas por las que pasa, aunque la mayor movilización, con recogida de firmas, se ha dado en Marques de Ombreiro. En tanto, en O Carme han sido los conductores los que más han insistido en cuestionar la seguridad.