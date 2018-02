Lara Méndez acusa al PP de provocar la renuncia de la directora de recursos humanos

La alcaldesa de Lugo convocó una rueda de prensa en la mañana de este lunes para denunciar la "escalada de mentiras, difamación e ataques do PP ao Concello, non só ao equipo de goberno, senón ao Concello como institución" y al trabajo de los funcionarios, una campaña que llegó "a un punto intolerable", dijo, cuando acusaron a la regidora de posibles delitos de malversación e prevaricación por no anular la plaza de la directora de recursos humanos, tal como se aprobó en el pleno.

Lara Méndez anunció que fruto de estos ataques, esta funcionaria "con máis de trinta anos de habilitación" presentó su renuncia. El gobierno local la aceptará, aunque intentará cubrir la plaza "porque é necesaria para sortear as trabas impostas desde Madrid" para dotar los servicios municipales de personal.

Lara Méndez señaló que los servicios jurídicos del Concello emitieron un informe que desmiente todas las acusaciones de los populares y confirma que el pleno no es competente para eliminar la dirección general de reursos humanos.

PP. El portavoz del PP, Antonio Ameijide, que se enteró de la renuncia tras el anuncio de Méndez, dijo que es "normal o nerviosismo da alcaldesa porque en marzo terá que ir declarar ao xulgado por uns feitos similares aos que nós deciamos que se estaban cometendo no noso concello" en relación al puesto que ocupaba anteriormente la directora de recursos humanos, que ejercía una función de asesora jurídica sin tener la plaza.

El gobierno local desoyó una sentencia que obligaba a retirarle ese cometido y el CSIF interpuso una denuncia que motiva la próxima declaración de la alcaldesa.