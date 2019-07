Lara Méndez acusa a Feijóo de discriminar a Lugo por su color político

Tras cuatro años de gobierno en minoría, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez (Suiza, 1972), inicia su segundo mandato como regidora convencida de "se avecina" una legislatura de "estabilidad" en el Ayuntamiento y con la opinión de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "discrimina" a su ciudad por su color político.

"Feijóo se acuerda de Lugo cuando hay citas electorales, esa es la triste realidad que nos toca vivir a los lucenses", censura en una entrevista concedida a Europa Press en la Alcaldía, desde la que señala que esta actitud se vio en las elecciones municipales y "se está viendo ahora con la premura de avanzar en unos proyectos que tenían que estar realizados hace siete, 11 o incluso 20 años".

"Nosotros estamos estancados porque la Xunta no nos permite seguir avanzando y seguir generando nuevas necesidades", argumenta Méndez, que lamenta que pasen los años y que el Ayuntamiento tenga que seguir "reivindicando" las mismas infraestructuras "sin poder avanzar en otras necesarias". Lara Méndez atribuye esta actitud del presidente "a la política mal entendida". "La política tiene que ser pensada por y para el ciudadano, no por los intereses del partido", subraya para incidir en que "no se pueden hacer discriminaciones por quien gobierna cada ayuntamiento".

"Y el PP, desgraciadamente, así lo hizo y así lo hace", expresa la alcaldesa, que considera que hay "muestras palpables" de ello como "el hecho de que en "el año 2011 estuviese adjudicado el anteproyecto de la intermodal" pero que, "en 2012, cuando entró a gobernar el PP no solo lo paralizase sino que lo metiesen en un cajón".

Pese a la actitud de la Xunta, Lara Méndez celebra que la existencia de un gobierno socialista en el Estado permita a Lugo lograr unas mejoras que el PP les niega. "A Lugo le va mejor, y son datos que se pueden constatar y corroborar, cuando hay un gobierno socialista en Madrid", defiende la regidora, que afirma que "la comunicación es más fluida" y "los hechos" así lo demuestran.

"La ciudad de Lugo lo sabe", señala Lara Méndez, que cita el "compromiso" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para dotar de efectivos el juzgado de los social, así como la visita del titular de Fomento, José Luis Ábalos, para dar a conocer el proyecto de la intermodal, que ya está en licitación. Frente a ello, incide en que "cuando entró el Gobierno de Rajoy no es que no se siguiera avanzando, es que se paralizó lo que estaba iniciado".

GONZALO CABALLERO. Precisamente, preguntada por su trato con el jefe de filas de los socialistas gallegos, Lara Méndez dice tener una "relación de cordialidad" con Gonzalo Caballero. "Es nuestro secretario general, el que marca las directrices a nivel autonómico y, por lo tanto, esa relación cordial de la alcaldesa de Lugo con el secretario general autonómico", expresa. Además, en una etapa en la que los socialistas lucenses deben elegir a su nueva dirección provincial tras la dimisión de Álvaro Santos, asegura que el que es también portavoz en funciones del gobierno de la Diputación de Lugo "actuó con coherencia" al presentar su renuncia.

"Álvaro Santos actuó con coherencia porque se había manifestado por un candidato --en referencia a su apoyo a Darío Campos para que continuase al frente de la Presidencia de la Diputación-- y, al no ser ese candidato la persona que opta a la reelección, presentó su dimisión", ha manifestado Méndez.

Asimismo, considera que "las críticas" que hizo Álvaro Santos -acusó a Gonzalo Caballero de "falta de diálogo" y de buscar "confrontación- son "por todo un proceso y no solo por esta acción". "Evidentemente, es una opinión del que era secretario general y, en todo caso, respetable", apunta.

Celebra que el partido "finalmente comprendiese" la "reinvidicación justa" de Lugo

En el proceso de designación de candidato a la Presidencia de la Diputación, cargo que finalmente ostentará el alcalde de Monforte, José Tomé, se llegó a especular con que la ciudad de Lugo podría no tener representación en la institución. Por ello, Lara Méndez celebra que la dirección del partido "finalmente comprendiese" que "la reivindicación de Lugo era justa".



"No entenderíamos otra situación y, por lo tanto, estoy tremendamente satisfecha de que Lugo tenga representación y de que, además, sea Ana González Abelleira", ha asegurado en una entrevista en la que ha rechazado desvelar si se tuvo que renunciar a que la persona elegida fuese Álvaro Santos.



"Más allá de nombres propios creo que están los proyectos políticos, hablamos de que Lugo tiene que estar representado y lo está, eso es verdaderamente lo que prima", considera Lara Méndez, que rechaza posicionarse con ninguno de los dos candidatos que competirán para hacerse con la dirección provincial del PSOE, la diputada Patricia Otero y el alcalde de Castroverde, José María García.



"ESTABILIDAD". Después de señalar que su objetivo pasa por centrarse más en la Alcaldía que en la vida orgánica del partido, la regidora celebra que el pacto alcanzado entre socialistas y nacionalistas para el gobierno municipal permita a Lugo gozar de "cuatro años de estabilidad" en los que el Consistorio "podrá tener de forma anual" unos presupuestos sobre los que "desarrollar toda la acción política".



El acuerdo incluye que los 13 ediles que conforman el gobierno -ocho del PSOE y cinco del BNG- tengan dedicación exclusiva, mientras que el PP gozará de dos asignaciones completas y Ciudadanos de una. La propuesta, aprobada por unanimidad de la Corporación municipal el viernes, supone el coste de todos los grupos se eleve a 1,1 millones. "Lo que teníamos claro es que el modelo anterior no fue eficaz, en el que había más dedicaciones en la oposición que en el gobierno", asegura la alcaldesa, que justifica el aumento de las dedicaciones exclusivas en el hecho de que "un ayuntamiento de casi 100.000 habitantes necesita personas que estén 'full time' los 365 días del año dedicados" al Consistorio.



"El ciudadano lo que quiere ver es que su ciudad crece, que su ciudad evoluciona y se sigue transformando", defiende Lara Méndez, que considera que "hablar de una o dos dedicaciones más en un gobierno de casi 100.000 personas" supone "un porcentaje ínfimo".