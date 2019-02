De Lara alegará de nuevo el expediente del CGPJ tras detectar "errores relevantes"

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, enviará de nuevo alegaciones ante el promotor del expediente abierto sobre su labor por supuestas dilaciones, en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de haber detectado "errores relevantes" en el informe de la inspección.

En declaraciones a Europa Press, De Lara, que ha participado en una jornada sobre Derecho Animal en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha explicado que este trámite de alegaciones, como tal, "no existe" en la Ley del poder judicial, pero que, tras detectar "errores" en su "perjuicio", presentó alegaciones al informe de la inspección.

Ahora, le han remitido un "contrainforme" en el que, según ha dicho, en parte le dan la razón sobre estos posibles fallos y le invitan a volver a responder, algo que hará en próximas horas, tal y como ha confirmado su abogado, Agustín Azparren.

"Lo que querría matizar es que comprendo enormemente la dificultad que puede tener la labor de servicio de inspección para examinar unos procedimientos en un periodo de tiempo tan escaso, en apenas dos semanas. Pero, precisamente por esa dificultad, desde mi punto de vista, tendría que haber servido para que se hubiese actuado con más prudencia a la hora de sentar conclusiones", ha reprochado Pilar de Lara.

La jueza ha confirmado que el promotor del expediente ha pedido a la jueza que haga "alegaciones en base al contrainforme que ha realizado el servicio de inspección". "Lo que hace (ese nuevo informe de la inspección), es refrendar que yo en cierto modo tengo razón cuando les puse de relieve 'oye, habéis cometido este fallo'", ha apuntado.

FALLOS EN SU "PERJUICIO". De Lara ha constatado que "todos los fallos que se han cometido" han sido "siempre" en su "perjuicio". "Claro, si la inspección le dice al promotor que yo he resuelto un recurso de reforma el 2 de agosto y a lo mejor lo he resuelto el 2 de febrero, date cuenta de que hay un periodo de seis meses más que relevante. Es un error relevante, no es un error mecanográfico como alegan ellos en su contrainforme", ha advertido.

Además, la titular del juzgado número 1 ha señalado que también le han atribuido "errores que han cometido otros jueces en otras causas". "¡Pues vaya si es un error relevante!", ha exclamado De Lara, quien ha indicado que ese "contrainforme" reconoce "ese tipo de errores".

Por ello, la magistrada sostuvo que "tenían que haber modificado las conclusiones, también relevantes, que han cometido, y no lo han hecho". "Esperamos que a través de las alegaciones que realicemos nosotros y las (pruebas) documentales que hemos acompañado, se puedan corregir esas disfunciones", ha sentenciado.

UN EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO EN 2015. Por otro lado, Pilar de Lara ha querido "resaltar" un dado sobre este expediente disciplinario, y es que "dimana de unas diligencias informativas que a su vez se derivan de un expediente de seguimiento del servicio que habían abierto al juzgado en 2015", pero del cual, añadió, no tuvieron "ningún conocimiento" durante dos años.

"El acuerdo de inicio de ese expediente de seguimiento nunca se notificó, ni a mí ni a los secretarios judiciales. Durante dos años ese expediente de seguimiento ha estado absolutamente paralizado, sin que el servicio de inspección hiciese absolutamente nada, hasta que abril de 2017", ha apuntado.

Lo hizo, para advertir de que ese mismo servicio de inspección "que ha cometido la demora en la inspección de un supuesto expediente de seguimiento, que ni siquiera ha notificado durante dos años, es el que está recriminando otro tipo de retrasos". "Que me imputan a mí, algunos de los cuales que ni siquiera son imputables", ha concluido.

La jueza sometida a esta acción disciplinaria lleva macrooperaciones como la Carioca, sobre redes de prostitución, o relativas a supuestas tramas de corrupción política como la Pokemon, la Condor o la Pulpo.

Tras la declaración en Madrid en el marco de la instrucción de este expediente —el pasado 21 de noviembre de 2018—, el abogado de Pilar de Lara aseguró que la jueza presentó "abundante documentación", así como llevó respuesta por escrito a todas las objeciones planteadas por la acción disciplinaria. También respondió punto por punto al informe "muy exhaustivo" en el que se sustenta la investigación sobre su labor.

"Tenemos una sensación muy buena porque contestó con bastante firmeza y con todo lujo de detalles y memoria sobre cada uno de los procedimientos, exponiendo que los retrasos estaban justificados y cuando no, era porque dependía de otros funcionarios o de trámites que estaban pendientes y no se podía hacer nada mientras tanto", explicó el letrado a la salida.