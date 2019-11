Pilar de Lara advierte a Besteiro y Orozco de que va a seguir investigándolos

Pilar de Lara parece dispuesta a dar la batalla hasta el último minuto, pese a la sanción que le ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial por falta muy grave en el ejercicio de sus funciones. Así se lo ha hecho saber tanto a José Ramón Gómez Besteiro como a José López Orozco, ambos investigados en el caso Garañón, en sendos autos en los que la jueza rechaza "de plano" los escritos de recusación contra ella que presentaron sus abogados.

La sanción de siete meses sin empleo y sueldo y la pérdida de su destino en el juzgado de instrucción 1 de Lugo está pendiente de que el Tribunal Supremo le conceda o no la suspensión cautelar, una decisión que debería conocerse a mediados de enero. Sin embargo, y considerando ya firme la sanción, los letrados del expresidente de la Diputación y del exalcalde de Lugo presentaron sendos escritos en los que pedían que se abstuviera de seguir con la instrucción de los casos que les afectaban. Ambos esgrimían como causa de recusación que sus quejas por la actuación de Pilar de Lara habían sido parte importante del expediente disciplinario.

INADMISIÓN. La magistrada, como era de esperar, los inadmite ambos, con los mismos argumentos: falta de legitimación, haberse presentado fuera de plazo, carecer de pruebas y su "carácter abusivo y fraudulento".

La jueza rechaza que López Orozco pueda solicitar su recusación porque quien firma las quejas ante el CGPJ es su abogado, no él

Sobre este último, acusa a los abogados Cándido Conde Pumpido (Besteiro) y Gregorio Arroyo (Orozco) de usar la recusación basándose "en premisas falsas... con la única finalidad de paralizar y evitar la actividad instructora de esta magistrada, aunque ello suponga vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley". En este sentido, les avisa de que comenzará a cumplir la sanción cuando le sea requerido reglamentariamente por parte del CGPJ, pero que mientras tanto proseguirá con su obligación de instruir los casos que les afectan.

Más peculiar es si cabe la respuesta respecto a la supuesta falta de legitimación de Besteiro y Orozco para pedir su abstención. Mientras que en el caso de Besteiro razona que, pese a sus denuncias públicas y por escrito, ninguna de ellas figura ni ha tenido influencia en su expediente disciplinario, por lo que no hay motivo para que solicite que se aparte de la instrucción, en el caso de Orozco la situación es muy diferente: reconociendo que en su caso las denuncias ante el CGPJ sí pudieron ser determinantes en su expediente sancionador (de hecho, fue notificado por el CGPJ como una parte más del proceso), la denuncia estaba firmada por su abogado defensor, Gregorio Arroyo, y no por él, así que no hay causa para la recusación.

Otro punto es el de si ambos estaban en plazo o no para presentar ahora estos escritos. La respuesta de Pilar de Lara es, evidentemente, que no. Según ella, si querían exigir su recusación, deberían haberlo hecho cuando la comisión disciplinaria del CGPJ decidió que su actuación era merecedora de castigo, el 27 de marzo; como esperaron a que el pleno del propio CGPJ lo ratificara para que fuera firme, el plazo ya se ha pasado. No obstante, ella insiste en que seguirá en su puesto hasta que lo dictamine el Supremo, porque no considera firme la sanción.