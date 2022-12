El archivo provisional de una de las últimas causas judiciales que tenía el socialista José Ramón Gómez Besteiro sigue provocando reacciones y este lunes fue el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, quien habló: "É un dos mellores activos que temos no PSdeG. E a miña opinión é que debe ser recuperado para a primeira liña da actividade política. Eu creo que cando un ten a Messi, a Mbappé ou a Haaland no equipo o que ten é que poñelos a xogar. Non sei cal é a súa decisión persoal, que a respecto, pero a miña é que debe volver saltar ó terreo de xogo e estar en primeira liña".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Concello da Coruña, donde es portavoz del gobierno local y concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Lage Tuñas recordó que, como ya dijo el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, "Besteiro estará onde el queira estar".

No obstante, Lage Tuñas, que además es amigo personal de Besteiro, dejó clara cuál es su opinión, unas declaraciones tan contundentes que hay quien ve como una forma de empujar al lucense para que dé un paso al frente. Sin embargo, de momento el que fue líder de los socialistas gallegos hasta que las investigaciones judiciales sobre su labor en el Concello y la Diputación de Lugo lo obligaron a dimitir, sigue manteniendo un escrupuloso silencio.

Elena Candia, "inhabilitada"

Lage Tuñas también incidió este lunes en otro de los mensajes que los socialistas llevan lanzando desde que la semana pasada se supo del archivo de una de las últimas piezas de la operación Pulpo: que detrás de esta estuvo la mano de la líder del PP provincial y actual candidata a la alcaldía de Lugo, Elena Candia. Lage Tuñas recordó que esta llevó al juzgado "escritos anónimos que non se sabe quen fabricou" por lo que, "coa complicidade da xuíza Pilar de Lara" arruinó la carrera de Besteiro. "O que se ve é que o PP temía a Besteiro como líder político do PSdeG", afirmó el actual secretario de Organización de los socialistas gallegos.

"A señora Candia está inhabilitada para a vida política, non ten escrúpulos de ningún tipo, é unha inmoral, non se pode facer o que fixo esta señora, non pode quedar sen ningún tipo de reprobación, porque non se lle pode fastidiar a vida a unha persoa como se fixo con estes compañeiros", afirmó Lage Tuñas, en alusión también a De Lara y a las investigaciones que obligaron a los exalcaldes de Lugo, José López Orozco, y de Ourense, Francisco Rodríguez, abandonar la política y que finalmente también fueron archivadas.