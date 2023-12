El ladrón reducido por tres jugadoras del Emevé afronta tres años y medio de cárcel

El hombre que atracó un bar de la capital y fue cercado por tres jugadoras del Emevé se enfrenta a una condena de tres años y medio de cárcel como autor de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa, ya que no logró hacerse con ningún botín. El ministerio fiscal le aplica también la agravante de reincidencia, ya que tiene varias condenas a sus espaldas por otros robos. De hecho, actualmente se encuentra cumpliendo condena en un centro penitenciario.

El hombre -con iniciales R.G.F.- intervino este viernes por videoconferencia en el juicio que se iba a celebrar en el Penal número 1 de Lugo y comunicó que quería renunciar a su abogada y asignar un nuevo letrado, por lo que la vista tuvo que ser aplazada.

Los hechos de los que está acusado sucedieron sobre las diez y cuarto de la noche del 4 de marzo de 2020, cuando entró presuntamente un bar de la Rúa Nova con un gorro de punto en la cabeza y una braga hasta el cuello. El hombre se dirigió a la camarera y le dijo: "Dame todo el dinero; ábreme la caja si no quieres problemas", reiterándolo en varias ocasiones. Acto seguido, se introdujo en el interior de la barra y golpeó la caja registradora para abrirla, pero no lo consiguió.

En un momento de su intervención, el asaltante se dio cuenta que la camarera le hacía señales pidiendo ayuda a un cliente habitual que se encontraba en el exterior del establecimiento, por lo que se dio a la fuga sin llevarse ningún botín. El atracador tuvo mala suerte, ya que el cliente que estaba a las puertas del establecimiento comenzó a perseguirlo hasta que le dio alcance.

Además, tres jugadoras del equipo de voleibol Emevé escucharon gritos de ¡al ladrón! ¡al ladrón! y se unieron a la persecución. "Al principio pensamos que era una broma, pero cuando vimos que no, empezamos a correr sin pensárnoslo para ver si podíamos ayudar", explicaron tras el suceso. María Rodríguez y Sara Urrea fueron las primeras en iniciar la marcha, pero Inma Lavado acabó rebasando a sus compañeras, al cliente y al propio atracador, que se la encontró de bruces y no tuvo más remedio que detenerse. "Yo lo frené y entre todos lo rodeamos hasta que llegó la Policía. El chico intentaba marcharse, pero estaba cansadísimo de tanto correr y solo intentaba caminar. Cuando se vio rodeado", contó Lavado, "se destapó el rostro y puso cara de sorpresa al vernos. Entonces empezó a decir "yo no he hecho nada", "yo no robé nada".

Finalmente, varias patrullas de la Policía Nacional de Lugo acudieron al lugar en el que el cliente y las jugadoras pusieron fin a la fuga del atracador -en la zona del antiguo cuartel de San Fernando- y detuvieron al hombre por un delito de robo con intimidación en un establecimiento abierto al público en grado de tentativa.

Por este delito, la Fiscalía lucense solicita para el hombre una condena de tres años y medio de prisión, además de que no pueda aproximarse a menos de 300 metros del local en el que intentó cometer el atraco ni se pueda acercar o comunicar con la camarera durante un periodo de cinco años. El Penal número 1 fijará una nueva fecha para el juicio, que ya fue aplazado en cuatro ocasiones por diferentes motivos.

Intervención: el asaltante llevaba calcetines en las manos en lugar de guantes

En el momento de cometer el atraco, el acusado llevaba su rostro totalmente cubierto por un gorro y una braga, para evitar ser reconocido. Además, para no dejar huellas en el local, el hombre llevaba las manos cubiertas, pero no por guantes sino por unos calcetines.



Varios antecedentes



El acusado, de 45 años de edad, suma más de una docena de antecedentes por otros hechos delictivos y fue condenado en varias ocasiones por robo.