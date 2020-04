Labor ‘invisible’ que ahora reluce

Cuatro trabajadoras de la limpieza del Hula, que ejercen estos días en las unidades diana del Covid-19, explican cómo ha afectado la crisis sanitaria a las rutinas diarias de su labor en Urgencias, Uci e Infecciosas.

SUSANA AGRA Unidad de Cuidados Intensivos

"Agora síntome máis segura que ao principio"

Susana Agra es limpiadora en la Uci del Hula, servicio que define como "unha familia". La unidad está dividida en dos alas, que tradicionalmente acogen críticos y pacientes coronarios. Ahora, la división es, evidentemente, entre Covid-19 y otras patologías.

En todo el hospital el trabajo de limpieza es fundamental, básico, pero durante este crisis quizás lo sea aún más en las zonas sensibles, todas aquellas que concentran, como en Uci, pacientes contagiados con otros que no lo están. Es absolutamente clave para no contribuir a infecciones dentro del propio hospital y exige a quienes ejercen esta labor medidas extra, que se suman a las habituales.

Susana, por ejemplo, explica que estas cambian si los pacientes están intubados o si, como ocurre ahora, muchos ya no precisan ventilación mecánica, pero están por ejemplo recibiendo nebulizaciones. En el segundo caso, accede a los boxes con el buzo, que le tapa por completo de cabeza a los pies, además de guantes, calzas, gafas, mascarilla y pantalla. Por el tratamiento que reciben, pueden tener mayor capacidad de contagio al emitir más gotitas. «Segundo o que din os médicos os pacientes intubados teñen menos risco», apunta Susana. En ese caso, utiliza una bata desechable sobre la principal. La primera se tira y la segunda se introduce en una doble bolsa para llevarla a la tintorería.

Vestirse y desvestirse es una tarea que todos deben hacen con supervisión. «Somos un equipo e todos axudámonos a todos. Tanto ten se eres médico ou limpiadora. Alguén ten que botarche unha man para atarte a bata ou para ter listo o cubo onde se botan as gafas e as pantallas, que deben desinfectarse e secarse coa pistola de aire porque despois volven reutilizarse », explica.

Las bayetas con las que se repasan el interior de esos boxes también son desechables y cada mopa va, en el interior del cubo con líquido, desde el box hasta la lavandería. Susana admite que, al principio, sí tenía un poco de miedo. «Penso que nos pasaba a todos. Agora síntome máis segura», dice y añade una frase que repetirán todas y cada una de las entrevistadas: «Penso que estou máis segura traballando, onde levo o equipo de protección, que facendo a compra no supermercado, por exemplo».

Le preocupa su familia, su hija de 21 meses, su marido, sus padres... También los pacientes, muchos mayores y obligatoriamente solos.

DEYMA RODRÍGUEZ Planta preCovid-19ç

"Me siento protegida y el personal me ayuda mucho"

Deyma Rodríguez trabajaba en quirófanos y ahora se hace cargo de la limpieza de la llamada planta preCovid-19, que acoge a pacientes sospechosos de tener la enfermedad que aún están a la espera del resultado de la prueba. Esa circunstancia complica la limpieza porque ha de cambiarse entre cada habitación, para evitar a toda costa la posibilidad de que sea ella la que contribuya al contagio. Los primeros días fueron duros, ahora, cuando ya hay menos pacientes y ella está más acostumbrada, mejores. "Es mucho más cansado porque sudas muchísimo limpiando con la bata o con el buzo", dice. Como el resto de sus compañeras, el tiempo y la práctica ha contribuido a mejorar su perspectiva. "Me siento protegida. El personal de la planta me ayuda mucho y la verdad es que ahora no tengo miedo", dice. Sus padres, en su Paraguay natal, sin embargo, sufren por ella. "Está muy preocupados por mí, es cierto", dice.

PAZ PARADA Zona de patología respiratoria

"Lo que aprendimos para el ébola lo aplicamos ahora"

Paz Parada lleva muchos años trabajando como limpiadora en el servicio de Urgencias. Lo hacía en el Xeral y ahora en el Hula, donde durante esta crisis del Covid-19 se hace cargo de la zona de patología respiratoria; es decir, donde se atienden los posibles casos de la enfermedad. Lleva un mes viviendo sola, sin sus dos hijos, a los que ha enviado a la aldea con su padre, y los echa mucho en falta. Eso no está resultando fácil, el trabajo, es otra cosa. «No tengo miedo, ni siquiera los primeros días. Hay que hacer las cosas sin ponerte nerviosa », explica.

Y lo dice pese a que, evidentemente, ha tenido que adaptarse a la nueva realidad de su servicio. Ahora llega y se ‘viste’. Prepararse para la jornada supone la colocación de capa sobre capa de protección: bata, guantes, gorro, calzas, gafas, pantalla y doble mascarilla, la de válvula y la quirúrgica. Lo primero que desinfecta cada día es su propio carro de la limpieza. Sale al pasillo pisando un salvacamas empapado en lejía que pueden verse delante de todas las puertas donde puede haber pacientes infectados y empieza el trabajo de la jornada.

«En su momento recibimos formación sobre protocolos para el ébola, se hicieron simulacros por si en Lugo llegábamos a tener casos. Finalmente no tuvimos que aplicarlos porque no los hubo pero es una formación que ahora sí nos ha servido», apunta. Si bien lleva bien el trabajo, reconoce que le duele ver a la gente mayor sola en Urgencias, pendiente del resultado de una prueba y quizás destinada a un ingreso que tendrán que pasar sin visitas. «Ojalá se solucione pronto y de la mejor manera posible», dice.

VERÓNICA GUTIÉRREZ Planta de Covid-19

"No aguantas hacer un turno con el traje"

Verónica Gutiérrez hace el turno de mañana en el meollo del Covid-19 del Hula: la unidad de hospitalización 4A1, Enfermedades Infecciosas, donde se concentran más casos confirmados ya que solo ingresan pacientes con el virus. Escucharla describir su tarea diaria resulta agotador. Llega, se viste con el equipo completo de buzo, pantalla, gafas, mascarilla FFP3, mascarilla quirúrgica y doble guante para empezar a limpiar habitaciones. "Algunos pacientes hablan conmigo. Los que se encuentran bien tienen ganas de charlar porque están solos", dice.

A media mañana es necesario parar. "No se puede hacer cinco horas y media con ese traje porque sudas mucho, no lo aguantas. Salgo, me ducho y me cambio", explica. Puede que entonces se haga cargo de la limpieza de los controles de Enfermería, las áreas de trabajo de los sanitarios en donde no hay contacto con los enfermos. Después vuelve a vestirse para la segunda tanda de las habitaciones. En cada una se usan tres bayetas que se quedan dentro, en una doble bolsa. Al acabar vuelta a la ducha y a cambiarse por completo. Lo normal es que sus compañeros vean a Verónica con hasta tres colores distintos de pijama, que les indica que se trata de uno limpio, recién puesto. Alaba al resto del personal. "Estoy muy contenta, somos un equipo y nos ayudamos unos a otros", admite.