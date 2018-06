Una tienda de antigüedades se sumará a la oferta de A Tinería

La oferta de negocios en el barrio más antiguo de la capital lucense se ampliará tras el verano con la apertura de una tienda de antigüedades y de restauración de lámparas art decó, que se ubicará en el bajo del número 42 de la Rúa da Tinería, en un inmueble rehabilitado a apenas 30 metros de la Porta do Carme.

Uno de sus socios, Manuel Fernández, que cuenta con otros negocios en la zona, afirma que dos razones le han llevan a emprender esta nueva iniciativa, por una parte, su hobby por las antigüedades y, por otra, su intención de contribuir a aportar «más vida» al barrio.

«Si no hay iniciativas, si no colaboramos los empresarios que estamos aquí asentados y si no llega gente con nuevas ideas, no podremos revitalizar la zona de A Tinería», asegura Manuel Fernández.

La tienda, que se denominará Itineris, no solo será física. También comercializará sus artículos, de pequeño tamaño, a través de internet.

Además de lámparas art decó, ofrecerá libros, relojes o vajillas, entre otros artículos vintage, que proceden de «Francia, Inglaterra y España», según explica este empresario.

MÁS NEGOCIOS. En los últimos meses han abierto más negocios en A Tinería, a cuentagotas. Es el caso de unas viviendas turísticas en la Rúa do Miño, en un edificio que fue rehabilitado por iniciativa privada que acogió en sus bajos dos de los burdeles más afamados del barrio, el Unión, más conocido por ‘la Merche’, que era la meretriz que lo regentaba, y el Orange.

En el barrio más antiguo de Lugo ya funciona una vivienda turística y otro inmueble ofreció alojamiento en el Arde Lucus

El edificio en cuyo bajo se encontraba otro burdel histórico, el Asturias, que fue el último en echar la llave en el barrio de A Tinería, en las pasadas vacaciones de Semana Santa, también fue aprovechado como alojamiento durante el Arde Lucus.

En la fachada de este inmueble que se encuentra también en la Rúa do Miño colgaba un cartel en el que se anunciaban habitaciones para los visitantes que acudieron a la reciente fiesta de recreación histórica celebrada en la capital lucense.