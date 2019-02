"La puerta del bus atrapó la silla de ruedas y nadie me paga los daños"

Trinidad Neira ha reclamado a Allianz, compañía aseguradora de Monbus, a la propia empresa de transporte y al Ayuntamiento el reembolso de los desperfectos sufridos en su silla de ruedas en mayo del año pasado sin éxito hasta ahora. "La puerta del bus me atrapó la silla y ahora nadie me paga los daños", apunta.

Con una discapacidad reconocida del 90% causada por una parálisis cerebral, antes era capaz de moverse con bastones pero hace más de una década que utiliza una silla de ruedas eléctrica para todo. "La silla es mi vida, son mis piernas", explica. Con ella se trasladó el pasado 22 de mayo a la parada de Aquilino Iglesia Alvariño con la intención de coger el bus al hospital, donde en ese momento se encontraba ingresado su padre. El conductor bajó la rampa para que pudiera subir y, cuando lo estaba haciendo, se cerraron las puertas. Fue preciso que el hombre forcejeara para sacarla de allí y, a consecuencia de ese incidente, se rompió un pieza que une la silla y el reposapiés.

Trinidad intentó cambiar la pieza, pero le costaba 112 euros. Explica que tiene una pensión de viudedad de 635 euros que, como es contributiva, no le da acceso a ninguna bonificación social, a ningún descuento de servicios básicos como el agua o la luz. Consiguió que le hicieran un apaño y le colocaran una pieza de plástico, no de metal como el resto de la silla, "para ir tirando" porque no podía pagar el respuesto.

Jorge Neira, su abogado, reclamó inicialmente a la aseguradora Allianz, adjuntando el parte que firmó el conductor del bus. En agosto, la compañía desestimó su petición porque entiende que la responsabilidad del incidente no fue del conductor. También se dirigió a Monbús y, como tampoco se obtuvo respuesta, en noviembre se presentó una reclamación patrimonial al Concello por un importe de 352 euros: 112, por la pieza; 150 por la demanda previa y 90 por daños y perjuicios. Tampoco se le contestó.

También ha pedido a Sanidade que le cambien la silla porque la batería se le descarga y la deja en la calle sin poder moverse

El del reposapiés, que parece un problema mínimo, en realidad no lo es. La manera en la que Trinidad se baja y se sube de la silla es haciendo fuerza con los brazos y los pies en los puntos de apoyo. El del pie izquierdo tiene ahora una sujección tan precaria que se rompe con facilidad y, cuando esto ocurre, no puede usar la silla.

Por otra parte, el incidente del bus no es el único problema que tiene con su actual silla. En su nombre, el letrado reclamó en diciembre del año pasado a la inspección médica de la Consellería de Sanidade y al servicio de Consumo que se le proporcionara una nueva porque tiene la batería viciada de forma que se descarga con mucha rapidez aunque todavía está en plazo de garantía.

"A veces me deja tirada en medio de la calle y tengo que llamar a un taxi para volver a casa. Ahora son las doce y la batería ya marca la luz roja de que está baja aunque haya estado cargando toda la noche", dice. Esa circunstancia limita mucho su movilidad. Hay muchos sitios a los que desiste de ir porque no cree que la batería de la silla vaya a ser suficiente, pese a que se supone que debe tener una autonomía de unas doce horas.

Además, tener que dejar enchufada la silla toda la noche ha tenido como consecuencia un sustancial incremento de la factura de la luz, unos 80 euros más. "Va sumando un gasto y otro gasto y otro ...", dice su abogado.

Poder moverse con seguridad en su silla es clave para esta mujer, que, desde que su marido falleció a causa de cáncer de pulmón, tiene a su hija ingresada en un centro de A Coruña y le gustaría poder visitarla. La joven, de 22 años, tiene una discapacidad del 100%, autismo, ceguera y epilepsia.

El Concello replicó este miércoles que los retrasos en las reclamaciones patrimoniales se deben a que es un departamento falto de personal. Por su parte, un representante de Monbús dijo que este jueves se revisaría el expediente del caso.