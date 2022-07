Salud mental: la pandemia oculta

"DURANTE LA PANDEMIA la gente estuvo más pendiente de su salud mental, lo que hizo que este parón sirviera para evaluarse a uno mismo y se decida acudir a profesionales de la salud mental", comenta el psicólogo, residente en Lugo, Daniel Moscoso López.

En el último año, la demanda de los servicios proporcionados por psicólogos ha aumentado notoriamente, en un país en el que 2,1 millones de personas sufren depresión y 230.000 de ellas son considerados "casos muy graves", según el Instituto Nacional de Estadística (Ine).

Diana Blanco Jiménez: "Carecemos de educación emocional para enfrentarnos a los nuevos retos sociales que nos han tocado vivir"

El 5,5% de los gallegos sufrió este cuadro ansioso-depresivo el pasado año, posicionando a las provincias del norte como Lugo con las tasas en depresión más altas en los últimos años. Algunos pacientes van en busca de un diagnóstico ante situaciones de ansiedad que experimentan en el día a día, otros ante conductas obsesivas que han desarrollado a lo largo de la pandemia y algunos por insomnio o por problemas en sus relaciones sociales.

Sea cual sea el motivo de su asistencia a terapia, diversos profesionales han apuntado que este aumento tiene en parte su raíz por los cambios sociales que nos ha tocado experimentar en los últimos dos años.

Diana Blanco Jiménez, con clínica de psicología en la Rúa da Reina, apuntaba: "Nos ha tocado enfrentarnos a nuevos retos sociales y las personas carecemos de educación emocional para enfrentarnos a ellos". La profesional atestigua el aumento de pacientes adolescentes en su clínica "especialmente desde el pasado 2021", en busca de soluciones a diversos tipos de trastornos o para cuidar su salud mental, algo que se deja ver cada vez más en redes sociales. "Muchos de mis pacientes son niños que acuden a la consulta porque han desarrollado un miedo a contagiarse, por lo que desencadena en una obsesión", comenta la psicóloga.

Inversión. El pasado 30 de junio, el director general de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Jorge Aboal, defendió el incremento de profesionales para la atención de la especialidad de Salud Mental en Galicia, con una inversión de 83 millones de euros entre 2020 y 2024 y la incorporación de 241 especialistas, dentro del Plan de Salud Mental de Galicia Poscovid-19 que se puso en marcha en 2020.

No obstante, diversos expertos achacan que este plan se reduzca simplemente a una serie de medidas y que estos cambios tendrían que haberse dado años antes, cuando la alta incidencia de casos en enfermedades y trastornos mentales ya rozaba un umbral muy alto.

Por otro lado, los profesionales advierten sobre la importancia de no escatimar en servicios psicológicos a la hora de buscar una buena consulta. "Al igual que también invertimos en otros servicios relacionados con el cuidado de nuestro cuerpo, ¿por qué vamos a escatimar en la salud mental si es la base de nuestro bienestar?", advierte la psicóloga Diana Blanco.

Daniel Moscoso López: "El parón de la pandemia sirvió para evaluarse a uno mismo y para decidirse a acudir a profesionales"

En Lugo y, por lo general, en el resto de provincias españolas, el precio de la consulta puede rondar en torno a los 50 y 70 euros, algo que muchas familias no pueden permitirse. Aunque esto no debe confundirse con la estigmatización que ha tenido el trabajo de psicólogos y psiquiatras durante mucho tiempo, lo que ha provocado que muchas personas renieguen de este servicio. No obstante, en los últimos años y, especialmente, tras los meses de confinamiento, el impacto que ha tenido el cuidado del bienestar mental por redes sociales ha sido brutal.

La psicóloga e influencer viveirense, Laura de Santiago, fue una de las más activas en mostrar la importancia del cuidado de la mente a través de su consultorio online durante la pandemia, lo que animó a muchos lucenses a unirse a sus consultas de manera online y, posteriormente, asistiendo a sus consultas en Viveiro y A Coruña.

Los jóvenes han sido los primeros en desmitificar muchos de los estigmas que se tenían sobre la terapia a través de las redes sociales, lo que ha animado a muchos de ellos a recurrir a un profesional y por ello se ha registrado en las clínicas lucenses un incremento de este perfil joven de entre 15 y 23 años.

Nuevas técnicas. En los últimos tiempos también se ha popularizado el término de "mindfulness" en las redes sociales, definido popularmente como una manera de prestar atención plena en el momento presente, sin recurrir a pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro.

Para desarrollar esta experiencia se puede recurrir a diversas técnicas como la meditación, la concentración en actividades que se estén realizando en el momento, la escritura, el ejercicio físico o acudiendo a profesionales para que den las mejores pautas y conseguir evadirse de problemas pasados o futuros. Por ello, diversas clínicas de la ciudad trabajan con nuevas técnicas con sus clientes. El psicólogo Daniel Moscoso aseguraba: "No trabajo con diagnósticos, cada persona es un mundo diferente y adecúo la mejor técnica que convenga en cada caso".

Moscoso es uno de los terapeutas que trabaja con estas técnicas de concentración plena en el presente. Sin embargo, existen otras como la hipnosis clínica, el brainspotting o la terapia gestalt, que están comenzando a ser innovadoras como una forma nueva de entender la psicología. Cada vez más clínicas y profesionales en la ciudad están adaptando estas nuevas herramientas que han llegado a animar a muchos de los lucenses a invertir en su salud mental.