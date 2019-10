La nueva camada de profes

LLEGAN A LAS aulas con un equipaje de horas y horas de estudio: algunos dedicando el día entero, otros aprovechando el tiempo que les dejaba libre su trabajo. Son los nuevos profesores que acaban de acceder a sus plazas en colegios e institutos tras haber aprobado la última convocatoria de oposiciones en junio. Todavía están aterrizando en las aulas, aclimatándose a nuevos horarios, a los alumnos y al temario pero el haber alcanzado un empleo estable los libera de muchas preocupaciones y les reporta un grado de satisfacción personal tras el esfuerzo realizado para preparar los exámenes.

María José Sordo Corbelle logró, con 46 años, una plaza fija de profesora de primaria, en la especialidad de Francés, el pasado mes de junio. Era la tercera convocatoria a la que se presentaba. Antes, no había plazas de su especialidad y la vida la fue llevando a otros trabajos como funcionaria de la Xunta en el Sergas y en Xustiza. Este curso dará clase en el Ceip Rosalía de Castro.

"Acabei Maxisterio en 1997 e pasei vinte anos sen preparar oposicións nin exercer de mestra. Hai un par de anos, decidín presentarme porque empezou a haber prazas de novo de Francés. Pero quedei ás portas. Non desesperei e o ano pasado volvín presentarme, pero tumbáronme no último exame, na unidade didáctica. Aínda así, volvín intentalo este ano e conseguino cun 8 e pico, o que non está nada mal. Sobre todo, preparando as oposicións pola miña conta e traballando nun colexio do Grove, onde estaba cubrindo unha interinidade", comenta María José.

Hasta 2004, siete años después de haber acabado la carrera, no salieron las primeras plazas para dar clase de Francés en los colegios. Cuando, por fin, se convocaron, la normativa que regulaba las oposiciones había cambiado y María José ya era madre. Entre unas cosas y otras, no se planteó sacar la plaza de maestra. "Animeime de novo vinte anos despois porque vin que había prazas e o ano pasado, ademais, quedaron sen cubrir 38. Agora non me arrepinto porque, ao final, conseguín a praza fixa e iso dáche moita tranquilidade", explica María José.

ECONOMÍA. Lucía Seijas Valle es bastante más joven que María José. En su caso, logró la plaza fija de profesora para dar clase de Economía en institutos en el segundo intento. La primera vez que se apuntó a las oposiciones no fue por su especialidad sino por FOL (Formación y Orientación Laboral). La razón era que no había plazas de lo suyo. Suspendió. Este año, sí había plazas y no dudó en apuntarse. Acertó. "Non me resultou nada fácil porque estiven traballando e preparando as oposicións á vez pero tiven a sorte de que fun como interina dar clases a un instituto de Vigo e alí dedicáballe todas as tardes ás oposicións. Era a situación ideal para unha cousa destas porque todo o tempo que me quedaba libre dedicábao a preparar o exame", indica.

Antes de hacer esta interinidad, Lucía estuvo trabajando en una academia. Hacía lo mismo: trabajaba por las tarde y estudiaba por las mañanas. Sin embargo, este año fue la vencida. "Saín do primeiro exame con algo de medo porque me tocou un tema que non sabía ben. Levaba trinta temas moi ben preparados pero ese, en cuestión, non o preparara moito e saquei un 5,46. En cambio, na segunda parte, na programación didáctica -un 60 por cento da nota- saquei un 8,75 cun 4,85 de baremo (puntos por méritos) frente a outros cun 10 de baremo", afirma.

Ahora, Lucía Seijas ocupa una plaza en Cuntis, donde da Economía. "Andamos un pouco agobiados porque temos que adaptarnos á nova vida. Tamén cada un de nós ten un titor no instituto -no meu caso, como non hai departamento de Economía, é o director- e temos, ademais, que presentar unha memoria en marzo onde contamos como foron as prácticas", cuenta Lucía.

Adaptarse no es fácil pero ya se quitó un peso de encima. Sin embargo, para ella, esto no será un punto y final. "É unha nova etapa na vida, na que gozarei de máis tranquilidade pero iso non quita que haxa novos obxectivos máis adiante", apunta.

TRÁMITES. El acceso a la plaza de docente supone una serie de trámites que los nuevos profesores tienen que cumplir. Aunque muchos de ellos ya están al tanto de estas gestiones a través de internet, los distintos sindicatos -entre ellos, el CSIF- organizan estos días jornadas informativas para tener al día a los nuevos profesores en todos estos temas.

"Damoslles unhas nocións sobre como teñen que facer para pedir destino e tamén sobre a orde de permisos e licenzas que regula as excedencias. Outra cousa que deben saber é que a prestación sanitaria é de Muface pero as pensións de xubilación serán da Seguridade Social", indica Emérita Fernández, responsable de Enseñanza del CSIF.

A la primera Con plaza fija a los 23 años