La música que nos mueve

LA ESPECTACULAR carrera deportiva de haile gebrselassie incluye varios títulos de campeón del mundo y también unas cuantas plusmarcas mundiales. Y es que el etíope supo durante su carrera deportiva lo que es ser el más veloz del planeta en carreras de fondo. Sus cualidades naturales y una durísima disciplina estuvieron detrás de esos éxitos, pero lo que seguramente muchos no sepan es que durante sus entrenamientos tenía una ‘ayuda’ extra. El tema Scatman, el súper éxito del cantante Scatman John, lo acompañaba continuamente. Gebrselassie, que ha dejado escrito su nombre con letras de oro en el atletismo mundial, afirmaba que escuchaba sin parar esos ritmos electrónicos para afrontar sus retos deportivos porque estaba convencido de que mejoraba su rendimiento.

En su deporte, el fútbol, el portero del CD Lugo Roberto Fernández lo tiene al menos tan claro como el laureado atleta: música y deporte pueden ir unidos, y el resultado es altamente positivo. Roberto pone en práctica esta afirmación propia a diario, y le funciona.

La música suena para él ya a primera hora, en las sesiones de trabajo en el gimnasio de 30-45 minutos que los jugadores realizan antes del entrenamiento sobre el campo de fútbol. "A veces ponemos el altavoz y la música suena para motivarnos a todos en grupo, y en otras ocasiones me pongo los cascos", asegura. Esa unión de música y deporte en solitario la aplica a esas sesiones de gimnasio previas al entrenamiento de fútbol y también muchas tardes, cuando sale a correr acompañado solo de sus cascos por el adarve de la muralla.

Varios estudios afirman que la música puede aumentar un 15% el rendimiento

¿Sus preferencias? Le encanta Maná "porque sus letras me motivan especialmente, y también escucho música actual de diversos estilos, desde pop hasta bachata, voy variando para no aburrirme", dice.

Roberto Fernández no puede estar más de acuerdo con estudios como el realizado hace unos años por el doctor Costa Karageorghis, y que recogió en el libro, Inside sport psychology, en el que, tras una investigación de más de 20 años observando los efectos de la música en el rendimiento de los deportistas, concluía que esta es "el dopaje legal de los atletas", a la vez que afirmaba que en ocasiones puede aumentar el rendimiento del deportista hasta en un 15% y reducir su percepción del esfuerzo en un 10%.

Para el futbolista lucense es un porcentaje muy creíble. Su experiencia lo corrobora: "Es una buena forma de aislarse del entorno, olvidar los problemas o preocupaciones diarios y concentrarse al máximo en la actividad deportiva; la música hace que rindas más", concluye.

Araceli Fernández. Mucho ejercicio... pero nunca sin sus cascos

Los temas de música electrónica son los más habituales entre las más de 200 canciones que se lleva en su reproductor cada mañana al gimnasio la exmodelo, Miss Lugo y actual empresaria Araceli Fernández.

Las usa para la hora y media de fitness, pesas y musculación que ejecuta con férrea disciplina, bien equipada para la ocasión con sus prendas deportivas y un extra imprescindible: sus cascos. "Soy muy disciplinada, quiero rendir y aprovechar mi tiempo al máximo y la música me ayuda a no perder la concentración, y además me motiva a mantener el ritmo de trabajo".

Al portero del CD Lugo Roberto Fernández le ayuda a concentrarse en el ejercicio

Otro secreto para aprovechar ese tiempo que reserva cada mañana para ella: "Con los cascos puestos te hablan y hablas menos con el resto de la gente, y así no caes en la tentación de pararte a charlar".

Además de su entrenador personal, sus otros ‘motivadores’ incondicionales suelen ser, confiesa, además de muchos de esos temas de música electrónica, cantantes como La Mala Rodríguez, David Guetta, Michael Jackson o Bruno Mars, entre otros.

Mariana Expósito. Con el corazón al ritmo de la música electrónica

La energía que desborda en la pantalla cuando actúa se traslada también a su vida diaria. La actriz Mariana Expósito la canaliza estudiando sus guiones y también haciendo deporte entre tres y cuatro días por semana.

Boxeo, running y aparatos en el gimnasio están en su rutina, un esfuerzo físico y mental importante para el que necesita "algo que me active y me motive". También para ella, ese algo es la música.

Excepto en las sesiones de boxeo, en las que debido a la contundencia de la práctica se decanta por disfrutar "de la música que esté puesta en el gimnasio", para el resto de ejercicios se coloca sus cascos "con música electrónica, rápida, que me pone a funcionar. ¡Tengo la sensación de que el corazón me va al ritmo de los temas, todo va para arriba, creo que incluso las endorfinas!".

Aunque también confiesa que debe alternar, en los audios que escucha a través de sus cascos, sus temas musicales favoritos y algún guión. Ambos son experiencias placenteras.

Jandro Pallares. Repasando coreografías o creando sin descanso

Como resulta obvio por su trabajo como bailarín profesional, todos sus ensayos van acompañados de música. Pero, además, él la añade a todas las sesiones de cardio en el gimnasio, esas dos o tres que realiza por semana, imprescindibles para mantener la resistencia que le exigen tanto los entrenamientos como las exhibiciones sobre la pista de baile.

En su elección de estilos no cabe lugar para la duda, "música latina, tanto por mis gustos personales como porque es la que utilizo en mis ensayos de baile". Ambas facetas se retroalimentan hasta el punto de solaparse. Lo explica: "Estoy en el gimnasio haciendo otros ejercicios pero, con esa música en mis cascos de fondo, sigo mentalmente repasando las coreografías con las que esté trabajando en ese momento o me comienzo a montar una nueva en la cabeza. Es algo que nunca descansa", cuenta.

Imposible para este bailarín con unos cuantos trofeos en su vitrina separar ejercicio físico y acompañamiento musical. Cuestión de trabajo, pero también de "desconexión y mayor concentración".

Paula Deiros. La vida diaria también tiene banda sonora

Es conocida en las redes sociales por su intensa actividad como blogger, pero la vilalbesa Paula Deiros es en su vida diaria profesora de Música de Educación Primaria. Aún le queda tiempo libre, y una parte la reserva siempre para el running, su deporte favorito. Sus cascos para escuchar música "y motivarme" la acompañan siempre.

Pese a su juventud, en su selección musical incluye sobre todo música de los 80, "pero muy variada, aunque lo que más me gusta es el rock, especialmente Queen. Necesito que sea música fuerte, rápida, porque cuando corro busco no decaer hasta terminar el recorrido que tenga previsto. Adapto mi carrera y mi velocidad a esos ritmos marcados y funciona", explica.

Paula es más contundente: "No concibo mis actividades diarias sin música y la llevo a todas las que son compatibles con ella, para mí es una auténtica vía de escape que no solo me ayuda a rendir físicamente, sino que también influye en mi estado de ánimo". Hasta su blog lo confirma. Siempre acompaña cada ‘outfit’ de moda de una recomendación musical.

Viviana Fernández. Su mejor ayuda para aguantar en el deporte

Natación y fitness entre dos y cuatro veces por semana son las prácticas para las que la empresaria lucense responsable de la firma de moda on line Lolita Blu, Viviana Fernández, trata de sacar tiempo. Cuando lo consigue, la premisa es básica, "siempre con mis cascos y la ayuda de la música".

En cuanto a cuáles son los ritmos elegidos para ese apoyo, la respuesta es curiosa. Asegura que "pongo mucha música latina, con ritmo, esa que nunca me compraría para escuchar porque sí, pero que para hacer deporte me motiva mucho más para darlo todo y luchar contra el cansancio. Si me pongo la música que personalmente me gusta —sobre todo pop británico—, no aguantaría las sesiones de una hora que consigo hacer, estoy convencida".

Para ella, el mayor reto en esas sesiones de deporte, ‘robadas’ a largas jornadas de trabajo, viajes y la atención a su vida familiar, reside en "tener la fuerza mental de ser capaz de aguantar, y ahí la música es la clave".

María Expósito. Imprescindible para las carreras más largas

Comenzó a correr hace tres años para ponerse en forma después de un embarazo y... ya no ha parado. María Expósito debutó con pequeños trayectos y, a día de hoy, corre medias maratones.

Para ello es necesario entrenarse, y mucho. Así que al amparo del programa ‘Muller en forma’, María entrena dos días por semana y durante el fin de semana "quedo con gente para hacer rodajes". Eso se traduce en sesiones de running en las que puede llegar a correr hasta 16 kilómetros y es en esos casos cuando el acompañamiento musical es indispensable. "Cuando corro más de diez kilómetros,nunca lo hago sin cascos ni música porque necesito despejar la mente, apartarla del esfuerzo físico que estoy haciendo, y eso lo consigo concentrándome en la canción que vaya escuchando. La música es mi mayor y mejor punto de apoyo y motivación", sostiene con convicción.

Consiguen surtir ese deseado efecto en ella temas de música electrónica y también las canciones de alguno de sus intérpretes favoritos del momento, como lo son Juan Magán y Demi Lovato.