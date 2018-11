"La mayoría de los casos de sextorsión son de mafias de Costa de Marfil"

La víctima de este caso se sobrexpuso más de la cuenta en las redes sociales.

Hasta el momento tenemos constancia de dos perfiles desde los que lo extorsionaban. Uno era de una chica real, que fue detenida, con la que quedaba y que le hizo creer que su amistad podría ir a más, y el otro era falso, que lo vinculamos en principio a otro de los detenidos.

¿Cómo captó este grupo criminal a la víctima?

Se hacen amigos de él y se percatan de que es una persona vulnerable y se aprovechan de esa situación. Al principio como paga sin problema, ven que ahí tienen un filón. Y luego, como ven su preocupación porque no se enteren sus padres, ya lo machacan. En este caso es una persona confiada, igual carente de habilidades sociales, que se juntó con una gente en la que depositó su confianza.

¿Ha sido un hecho puntual o la banda desarticulada ya había cometido otras estafas?

Pensamos que es un hecho puntual, pero como fue algo tan súbito aún no hemos podido profundizar más en la investigación. A lo largo de los próximos días lo sabremos. Le hemos incautado el teléfono al principal instigador y se solicitó al juzgado el volcado. Si tiene el juez a bien concederlo, haremos un análisis de la información que tiene en el móvil de cara a poder ver si es un hecho puntual por las características de la persona o lo han hecho en más casos de este tipo.

¿A qué casos de sextorsión se suele enfrentar la Udev en Lugo?

Los casos más frecuentes que se han dado en Lugo, que se producen también a través de contactos en Facebook, suelen tener el mismo modo de actuar. Aparece una foto de una chica, sin amigos en común y que igual pone que es nativa de Francia, que realiza una solicitud de amistad. Cuando la víctima la acepta, entablan una amistad. Entonces le enreda para hacer una videollamada. Esas conversaciones van subiendo de tono y acaban manteniendo una relación sexual a través de internet. A partir de ahí, la chica le pide que quiere ver su cara. Cuando ya consiguen el objetivo de identificar a la persona, le advierten de que lo tienen grabado y ya comienzan las solicitudes de dinero, a pagar a países de habla francófona a través de casas de cambio. La mayoría de los casos que hemos visto en Lugo son desde Costa de Marfil, porque hay mafias especializadas en este tipo de delitos. En unos casos las víctimas han pagado y en otros no.

¿Qué recomendaciones hacen para que no se den este tipo de situaciones?

Lo que pasa en este tipo de delitos es que muchas veces la gente no denuncia porque siente vergüenza. Lo importante es no ceder al chantaje, porque en cuanto se hace el primer pago las mafias ya saben que tienen cogida a la víctima y van a pedir más, más y más. Y, sobre todo, hay que incidir en el tema de la prevención, intentar que no se envíen fotografías comprometidas y en el caso de que se haga que la gente sea consciente de que en el momento en que se mandan imágenes a través de la red se pierde el control sobre las mismas y no se sabe en manos de quién pueden acabar. Hay que concienciarse de la repercusión que puede tener mandar fotografías nuestras a personas desconocidas o incluso conocidas que no sabemos que pueden hacer en un futuro con esas imágenes.

¿Se han llegado a encontrar con pagos de tanto dinero, como este de 60.000 euros?

Como son mafias que lo hacen masivamente a lo mejor comienzan pidiendo 5.000 dólares y luego bajan a 3.000, 1.000 o 500. Lo hacen por la cantidad que sea.