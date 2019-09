Las frecuencias de TDT cambian en Lugo el 18 de septiembre

Lugo iniciará el 18 de septiembre el cambio de frecuencias de televisión digital terrestre (TDT). La medida afectará a 58 municipios de la provincia, primera de Galicia en la que se inician las actuaciones del llamado Segundo Dividendo Digital.

El cambio de frecuencias es un proceso que no implicará la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo los propietarios no tendrán que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno.

Durante el cambio de frecuencias de TDT, con el fin de facilitar la transición y minimizar el impacto para los vecinos, las cadenas de televisión emitirán simultáneamente a través de las frecuencias nueva y antigua. Esta emisión simultánea tendrá una duración de entre cuatro y seis meses en la mayor parte de los municipios y de tres meses en alguno de ellos. En la provincia de Lugo, 8.312 edificios, en los que residen 130.006 personas, tendrán que adaptar sus instalaciones.

La medida no afectará de momento a municipios que reciben la señal de televisión del área geográfica de Ourense, en los que el cambio de frecuencia arrancará a principios del próximo año. Del cambio se ve exento Muras, incluido en el área geográfica de Coruña Norte, donde ya se hizo la adaptación.

No se verán afectados los concellos que reciben la señal de televisión del área geográfica de Ourense, ni el de Muras, donde ya se realizó la resintonización

El cambio de frecuencias del Segundo Dividendo Digital no afectará por igual a todos los edificios. En concreto, deberán realizar adaptaciones los edificios comunitarios de tamaño mediano o grande que estén equipados con sistemas monocanales o centralitas programables. Por su parte, las viviendas individuales no necesitarán hacer esta adaptación.

Para llevar a cabo la adaptación, las comunidades de propietarios de los edificios en los que sea preciso realizar cambios en los sistemas de recepción de la señal de televisión deberán contactar con un instalador registrado. Las comunidades que, siendo necesario, no realicen las adaptaciones en los sistemas de recepción de la señal TDT de sus edificios, podrían dejar de ver algunos de los canales de televisión.

No deberán realizar la adaptación las viviendas individuales

No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT una vez que finalicen los simulcast, hacia finales de enero de 2020. La población que no realice esta resintonización a través del mando de su televisor podría dejar de recibir algunos de los canales, incluidos los residentes en las áreas geográficas en las que no se produzcan cambios en los múltiples digitales nacionales o autonómicos.

El cambio de frecuencias de la TDT se produce a consecuencia del llamado Segundo Dividendo Digital, por el que se debe liberar antes del 30 de junio de 2020, por mandato europeo, la banda de 700 MHz del espectro radioeléctrico para permitir el despliegue de futuras redes de telecomunicaciones 5G.

SUBVENCIÓN ESTATAL

Para minimizar el impacto del proceso sobre la ciudadanía, el Gobierno aprobó la concesión directa de subvenciones por valor de 145 millones, que serán gestionadas por la empresa pública Red.es. Las ayudas irán destinadas a compensar los costes en las edificaciones afectadas. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 y 677,95 euros.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será necesario presentar la documentación justificativa como la factura y el boletín de instalación, que debe ser de instaladores acreditados.

Los ciudadanos podrán consultar todas sus dudas en la página web habilitada y en los teléfonos 901201004 y 910889879.