La élite del futbolín está en Lugo

Las mesas de futbolín de toda la ciudad guardan más que horas de diversión. Desde aquellas a las que los años les han levantado la mano de pintura hasta las modernas que incorporan una tablet para señalar la puntuación, todas ellas recogen horas y horas de entreno de algunos de los jugadores más galardonados del país, e incluso del mundo. Y todos son lucenses.

Los miembros de la peña de jugadores de futbolín A Velas Vir pueden presumir de un palmarés de premios que podrían llenar unas cuantas vitrinas. Y dos de ellos, además, se han llevado el más alto galardón de este juego: el primer premio del Campeonato Mundial de Futbolín de Punta Umbría.

Fernando Lamela -con su compañero barcelonés Dino- y Víctor Fernández -con Guillermo Somoza, su pareja de juego de Santiago- son los ganadores del torneo de este año y del anterior, respectivamente. Los dos lucenses están muy orgullosos, y no es para menos. Juntos suman 17 títulos regionales, autonómicos, nacionales e internacionales. Casi nada.

La pasión de estos dos campeones por el fútbol de mesa se extiende desde la adolescencia hasta el día de hoy. Y aunque parezca mentira, no le dedican tanto tiempo como antes. Fernando juega "dos días a la semana, dos horas cada día", mientras Víctor "cun par de horas á semana xa me chega". Parece mentira que con tan poco tiempo se haga un campeón. Eso sí, Fernando admite que desde los 14 años que juega hasta los 20, las horas jugadas no fueron pocas.

Pero no son los únicos con un puesto destacado dentro del futbolín lucense. En el Campeonato Mundial de Futbolín de Punta Umbría de este año, todos los jugadores de la Selección Lucense consiguieron puestos honoríficos entre los mejor clasificados, quedando entre los 32 primeros.

Aunque tengan muchos premios a sus espaldas, ninguno de los dos considera que hayan llegado al límite. Fernando ya tiene la vista puesta en el próximo torneo. "Quiero participar en el Tsunami World, que aunque no tiene tanto renombre, tiene más cantidad de premios". Y Víctor quiere "seguir ganando másters a nivel nacional e desfrutando deste xogo".