La vicepresidenta de la Xunta se pregunta si el Concello quiere aprobar el 5% del PXOM

La vicepresidenta de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, se refirió este martes en Lugo a la polémica surgida por el 5% del PXOM de Lugo, aprobado definitivamente en abril pero pendiente de registro de la Xunta para su entrada en vigor, y aseguró tener la impresión de que se está "perdendo algo nesta película". "E non me gustaría que esa impresión fose que o Concello de Lugo non ten interese en aprobar o 5% do PXOM", deslizó.

Vázquez confirmó que el jueves habrá una reunión "de carácter técnico" entre las administraciones local y autonómica para abordar la situación que se ha generado con el plan urbanístico. "Imos vir nós a ao Concello", enfatizó, tratando de dejar claro que la Xunta tiene todo el interés por desatascar el PXOM. De la Xunta acudirán la directora general de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, dos subdirectores de ese departamento y el jefe de servicio correspondiente. "Do Concello non sabemos quen acudirá", dijo.

La conselleira aseguró que no pretende perjudicar a inversores que puedan estar pendientes de la aprobación del 5% del PXOM para desarrollar proyectos, y tampoco a aquellos que aguardan por ese trámite para regularizar instalaciones que ya tienen, pero insistió en que el documento no cumple condiciones.

Vázquez recordó que el Concello es quien planifica el desarrollo urbanístico de su territorio y la Xunta es quien vela por el cumplimiento de la ley y reiteró que no puede dar validez al 5% del PXOM porque la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha confirmado que el Concello no atendió a todos los requerimientos que le hizo en su momento en relación a la información hidrológica que debe recoger el documento.

La vicepresidenta de la Xunta recordó que esta dio el visto bueno al 5% del PXOM el año pasado con la condición de que atendiera a los requerimientos que la CHMS ya le había hecho en el pasado, y como el informe que la Hidrográfica emitió recientemente a petición de la consellería señala que "parte si se atenderon e parte non", el Ejecutivo gallego no puede registrar y hacer efectivo el plan porque sería "nulo de pleno dereito". Insiste en que la Xunta no va a ser "cómplice" de la validación de un documento para que un futuro "calquera persoa ou mesmo a CHMS" pueda realizar una denuncia.