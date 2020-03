El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, lo dijo bien claro: "La caridad no puede cerrar". Esa es la consigna de Cáritas Diocesana, la organización de la Iglesia que se encarga de dar servicio social a los más necesitados en cada una de las parroquias. La actividad de esta organización seguirá manteniéndose durante el confinamiento pese a que otras actividades —como los cursos para la obtención de la nacionalidad— dejaron de celebrarse.

De esta forma, el comedor San Froilán, que ofrece comidas diarias a familias y personas con escasos recursos, continuó este domingo con su actividad pero con una diferencia sobre los días anteriores: se dejaron de servir comidas en el local para suministrarlas todas en fiambreras para llevar a casa.

Los usuarios dejaron de comer en las mesas porque estas son de tres personas y no se guardaría la distancia reglamentaria

En total, el comedor suministró este domingo 70 comidas en fiambreras, una cifra inferior a la habitual, que ronda las 100. Esta medida se adoptó para evitar posibles contagios entre los usuarios del comedor dado que solo hay mesas para tres personas y, en ese caso, no se guardaría la correspondiente distancia reglamentaria. "Se sentasen a comer, como facían antes, sería moi difícil gardar distancias porque as mesas son de tres persoas e tampouco temos a posibilidade de poñelas dunha persoa nada máis porque non temos espazo. Así que discurrimos darlles a comida a todos —non só aos que xa viñan antes a por ela— nas friameiras", afirma Miguel Gómez, responsable del comedor.

La idea es que cada usuario traiga su fiambrera. Sin embargo, este domingo —el primer día en el que se puso en marcha esta iniciativa—, muchos de ellos no la traían y tuvo que cedérsela el comedor, quedándose al final sin ellas. "Nós non imos pechar, salvo que nos obriguen. De momento, temos víveres e non creo que falten tampouco, así que optamos por facer desta maneira, coas friameiras. O problema é que os transeúntes terán que usar friameiras de usar e tirar porque eles non teñen onde fregalas e non temos onde comprar agora ese tipo de material dado que todo está pechado", indica Miguel Gómez.

FOGAR. El Concello de Lugo acordó este domingo, por otra parte, reforzar el Fogar do Transeúnte para atender a un mayor número de personas vulnerables en estos días de confinamiento para prevenir el contagio del coronavirus.

El centro ofrecerá cama y desayuno a los usuarios con el fin de evitar que tengan que transitar por las calles y exponerse a un posible contagio del virus dado que muchos de ellos son colectivos de riesgo. Para eso, la concejalía habilitará nuevos espacios con camas a medida que surja la demanda, con el fin de ir cubriendo todas las necesidades sociales que finalmente se presenten.

Continúa llegando el ofrecimiento de más ayuntamientos hacia mayores solos para acercarles comida o medicinas o trasladarlos a centros sanitarios

El Ayuntamiento de Lugo reforzará la asistencia en el Fogar do Transeúnte con el fin de poder atender así a un mayor número de personas vulnerables ante la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

El objetivo del Concello lucense es que ninguno de los usuarios habituales y de los nuevos casos que se puedan dar queden sin desayuno y para eso se establecerán turnos de manera que no estén juntas más de veinte personas en cada uno de ellos.

AYUNTAMIENTOS. A su vez, continúa llegando el ofrecimiento de más ayuntamientos hacia mayores solos para acercarles comida o medicinas o trasladarlos a centros sanitarios. Además de los servicios que ofrecen los de Sarria, Sober, Vilalba, A Fonsagrada, Monterroso y Melide, se sumaron este domingo también los de As Pontes y Muras. En el caso de As Pontes, los teléfonos de asistencia son el 981 441008, 627 779129 y 677 455801. En Muras, el teléfono de contacto es el 982 500001.