"La autovía se llenó de jabalíes y fue imposible esquivarlos; sentí pánico". María se llevó el susto de su vida el jueves cuando regresaba a Lugo desde Rábade por la A-6 y atropelló a una manada de estos ejemplares. El resultado: cinco animales muertos, un turismo destrozado, y una conductora que se debate entre la alegría de haber resultado ilesa y la indignación de vivir en carne propia como los conductores se juegan la vida por culpa de la fauna cinegética "sin que nadie lo solucione".

María salió del trabajo como cada día para regresar a su domicilio sin imaginar lo que le iba a deparar el viaje. "Yo iba por la autovía y al llegar al enlace de Outeiro de Rei se me cruzó una manada de jabalíes. Era de noche, sobre las nueve y media, y cuando pude verlos ya los tenía delante. Mi primera reacción fue esquivarlos, pero había muchísimos. Estaban los dos carriles llenos de animales y fue imposible. Girara hacia donde girara, todo estaba lleno de jabalíes", recuerda.

Esta conductora llegó a temer por su vida: "Me saltaron los airbags y no veía nada"

Finalmente, esta conductora no logró evitar el impacto y arrolló a cinco animales -un ejemplar adulto y cuatro crías- que murieron en ese momento. "Fue horrible. Me saltaron los dos airbags y no se veía nada. Yo no sabía exactamente donde había quedado mi coche y tenía miedo a bajarme por si me arrollaba otro turismo. Al final me atreví a salir por el lado del copiloto. Pasé muchísimo miedo, pánico, no se lo deseo a nadie", apunta.

Detrás de María, otra conductora logró frenar a tiempo y justo detrás de ella se detuvo un camión. "Las luces del camión se veían bien y los coches fueron parando. La verdad es que tuvimos mucha suerte, ya que había tantos jabalíes por la calzada que pudo pasar algo muy grave".

Recuperada del susto, a María le toca ahora pedir responsabilidades. "Estoy contenta porque estoy bien. Fue un golpe terrible y me duele el cuello, pero por suerte no fue nada grave. Ahora lo malo es que necesito el coche para trabajar y no lo tengo. Además", añade, "cuando contraté el seguro no me fijé en que la póliza no cubría accidentes con fauna cinegética, por lo que el seguro no me cubre nada. Es muy importante fijarse en las coberturas".

ALARMA. El caso de María no es, ni mucho menos, un incidente aislado. De hecho, solo el pasado fin de semana se registraron en la red viaria de la provincia lucense al menos doce accidentes con jabalíes. Cuatro de ellos tuvieron lugar en la autovía A-6, en las inmediaciones de las tres salidas a Lugo Capital, entre Nadela y O Ceao. Y también se registraron siniestros en la N-640, la N-642, la LU-644, el corredor de Sarria, la LU-617, la LU-617, la LU-530 y la LU-111.

Los accidentes causados por jabalíes, al menos doce solo el pasado fin de semana, están generando gran alarma

Esta sucesión de accidentes por culpa de los jabalíes -que incluso camparon a sus anchas por la Ronda da Muralla y otras calles céntricas de la capital- está causando una gran alarma entre los conductores y usuarios de los viales de la provincia, que urgen a las administraciones a tomar medidas urgentes para atajar el problema.

Los afectados recuerdan que las autovías tienen que estar valladas en todo su trazado e instan al Ministerio de Fomento a revisar el estado de los viales. "Los animales no pueden irrumpir libremente en la carretera y poner en peligro la seguridad vial. La administración tiene la obligación de impedirlo", concluyen.