"Todo lo que dicen es un invento", asegura un acusado de abusar de su nieta con discapacidad

Un lucense se sentó este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder como supuesto autor de un delito continuado de abuso sexual. La víctima habría sido, según la acusación, su propia nieta y para sus abusos se habría aprovechado de que la pequeña sufre una discapacidad psíquica.

"Todo lo que dicen es un invento", aseguró en el juicio, en el que el fiscal pide para él una condena de cinco años de cárcel y la acusación particular eleva la petición a seis.

"Que me metan en la cárcel o que hagan lo que quieran con mi vida, pero yo no he tocado a mis nietas jamás. Las quiero muchísimo", declaró el acusado.

El acusado ha calificado los hechos que le imputan tanto la Fiscalía como la acusación particular como "un invento", provocado por la "manipulación" del padre de la niña, su propio hijo, de quien ha dicho que tiene problemas "con las drogas". "La culpa", ha expuesto, la "tiene mi hijo", porque "manipuló a la madre" –su exmujer– y a la niña.

"Qué ánimo voy a tener yo con una niña discapacitada Por favor, ¡no estoy loco!", ha espetado el procesado, quien ha apuntado también que cuando la víctima era pequeña jugaba con ella "a la pelota" y le enseñaba "a cocinar", pero nunca se propasó desde un punto de vista sexual.

El hombre fue detenido en abril de 2022, cuando tenía 73 años y vivía en un piso de Lugo que compartía con su hijo. En esa misma vivienda también residía la pequeña, que en aquel momento tenía 13 años, durante los periodos que le correspondía pasar con su padre, que estaba separado de su madre.

Según el escrito de acusación, habría sido en esas ocasiones y durante un largo periodo cuando el abuelo aprovechaba para realizarle a su nieta tocamientos en sus partes íntimas de manera habitual.