Los juzgados de lo Social de Lugo fijan vistas para dentro de dos años y medio

El juzgado de lo Social número 1 de Lugo está citando vistas para celebrar a finales del mes de enero de 2021, lo que supone dentro de dos años y medio. Se trata de juicios por reclamaciones de cantidades, incapacidades o reconocimientos de derechos de los trabajadores, entre otros asuntos, según dio a conocer el secretario de organización de la CIG de LugoA Mariña, Lois Neto.

Las otras dos instancias de lo Social que hay en la provincia de Lugo están fechando los juicios para dentro de dos años, el número 2 para finales de mayo de 2020 y el número 3 para septiembre de ese año. No sucede lo mismo cuando se trata de demandas por despido. Entonces estas instancias son más ágiles, aunque no lo suficiente para los afectados. Hay juicios que tendrán que esperar aún seis meses para su celebración, a principios de enero del año que viene.

La CIG considera que este problema es "un perxuízo" para los trabajadores y "unha baza básica de xogo" para los empresarios

Lois Neto recordó que el "colapso" en los juzgados de lo Social de Lugo es un problema que se viene arrastrando desde hace años, por lo que criticó que el Consejo General del Poder Judicial y la Xunta de Galicia "non tomen cartas no asunto para correxir a situación". El secretario de organización de la CIG calificó como "inasumibles" estas demoras que, a su entender, suponen "un claro perxuízo" para los trabajadores y "unha baza básica de xogo" para los empresarios a la hora de "impagos e de denegar dereitos laborais porque saben que as reclamacións eternízanse na vía xudicial".

"A estas citacións hai que engadirlles o periodo de tempo de dictar a sentenza e o fallo do TSXG, en caso de que se interpoña recurso, polo que habería que sumar outro ano e medio e nos iríamos aos catro anos para que se poida resolver un asunto", precisó Lois Neto, que advirtió de que este problema puede provocar que los trabajadores no acudan a la Justicia para exigir sus derechos. Este sindicalista indicó además que trabajadores del sur de la provincia optan por presentar aquellas demandas que pueden en los juzgados de lo Social de Ourense porque se resuelven con mucha más prontitud que en Lugo.