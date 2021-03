Los juzgados de lo Social arrancaron el año con más de 4.000 casos pendientes

Los juzgados de lo Social de la provincia de Lugo arrancaron el año con 4.229 asuntos pendientes -una media de 1.409 asuntos por órgano-, lo que supone un descenso del 1,7% con respecto a 2019. A pesar del atasco que siguen arrojando las cifras, los funcionarios de esta sección trabajaron a buen ritmo y lograron resolver más casos de los que ingresaron.

Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2020 llegaron a los juzgados de lo Social de la provincia un total de 3.094 asuntos nuevos y se resolvieron 3.149. Aun así, la congestión que arrastraban de años anteriores no permitió dejar a cero la tasa de pendencia.

El atasco que registra actualmente esta jurisdicción descenderá con la puesta en marcha del cuarto juzgado de lo Social, que comenzará a funcionar el próximo día 31 del presente mes. Así lo confirmó este lunes el conselleiro de Xuntiza, Alfonso Rueda, que visitó el espacio que ocupará el nuevo órgano en la sede de Armando Durán.

"Por fin se cumpre unha aspiración necesaria e moi demandada. Xa tiña que estar en funcionamento o ano pasado. Tanto o Tribunal Superior de Xustiza como a Xunta de Galicia pedímolo, pero inexplicablemente, naquel momento o Ministerio dixo que non. Agora alegrámonos da rectificación e de que este novo xulgado empece a traballar con oito funcionarios, ademais do letrado e do xuíz", comentó.

Rueda destacó que las estadistísticas "avalaban" le necesidad de un cuarto Social en la provincia de Lugo, en el que la Xunta de Galicia invirtió 283.000 euros. "Hoxe é un día de en hora boa porque seguimos facendo que a administración de Xustiza creza e siga prestando unhas funcións tan importantes", dijo.

En su visita a las instalaciones, el conselleiro estuvo acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, quien resaltó su "satisfacción" por la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado.

"Era una reivindicación histórica y también es un acto de justicia. Fue una reivindicación de largo recorrido, pero ahora se plasma para completar la función de los juzgados de lo Social de Lugo, donde tengo que destacar que, en este último año, se ha producido una disminución de la tasa de pendencia debido a la labor de los jueces y juezas que están en ellos y de los refuerzos que hemos aprobado. Estamos en un momento importante y quiero agradecer la sensibilidad del Ministerio de Justicia, que en esta ocasión ha adoptado la decisión de crear el juzgado, y también quiero agradecer el esfuerzo de la Xunta de Galicia en la dotación de medios materiales", señaló.

La visita a la nueva sede del juzgado de lo Social de Lugo contó también con la asistencia de varios representantes del ámbito judicial y político de la provincia lucense.