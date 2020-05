La anunciada avalancha de demandas que todos dan por segura en el sistema de Justicia como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid-19, el confinamiento y la crisis económica derivada no se ha desatado aún sobre los juzgados lucenses, transcurrido casi un mes y medio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) levantara la prohibición para que los abogados pudieran presentar nuevas demandas. Dicha prohibición se levantó el pasado 15 de abril y, desde entonces hasta el pasado día 27 de mayo, se habían interpuesto en Lugo 1.470 nuevos casos. Son 649 menos que los registrados en el mismo periodo que el año anterior.

Los datos facilitados por el servicio de comunicación de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reflejan además varias curiosidades: la mayor carga no se ha recibido donde más se temía, en la jurisdicción Social (183 frente a los 369 de 2019), sino en la Civil (Primera Instancia registra el único aumento, 812 frente a los 804 de año pasado).

Félix Mondelo: "No creo que las medidas vayan a servir de mucho y muchos juicios telemáticos son inviables"

La explicación a estos datos, según coinciden Félix Mondelo, decano del Colegio de Abogados, y José Luis Deaño, titular del juzgado de Primera Instancia 5 y miembro de la sala de gobierno del TSXG, es múltiple. En primer lugar, ambos opinan que ha funcionado el pacto tácito que se estableció con los abogados cuando se abrió el plazo de no presentar en masa nuevos asuntos, entre otras cosas para no saturar el sistema. "Además", apunta Mondelo, "los letrados se han dado cuenta de que tampoco sirve de mucho, porque en realidad los juzgados no los están tramitando".

Deaño también cree que en el aumento de casos civiles ha podido tener que ver que de los pocos asuntos que se estaban tramitando en estos momentos fueran los de familia (pagos de pensiones, visitas a los hijos...).

José Luis Deaños: "Todo depende de que se puedan mantener las medidas de refuerzo de los juzgados, de que no haya recortes"

De cualquier modo, ambos auguran que el panorama empezará a cambiar bastante a partir del día 4 de junio, cuando el CGPJ ha establecido que se reanudan a todos los efectos los plazos judiciales y comienzan a tramitarse todos los procedimientos. Se temen que, entonces sí, sea el principio de una avalancha sobre el sistema judicial que se vaya agravando además a medio y largo plazo, como se pudo ver en otras crisis.

"Las crisis para los juzgados son letales, pero no son inmediatas"

José Luis Deaño y Félix Mondelo auguran que los problemas en los juzgados empezarán a agravarse a medio plazo y que se podrán extender a largo plazo. El magistrado lo explica así: "Lo vimos en 2008, las crisis económicas en los juzgados son letales, pero no inmediatas. Por ejemplo, los despidos sí que se ven más rápido, pero los casos por impago tardan en llegar".



De este modo, augura que lo peor para los juzgados lucenses puede dejar sentirse en el último trimestre de este año y prolongarse durante 2021.



BAJADAS. Respecto a los datos de entrada de nuevos asuntos desde el 14 de abril al 27 de mayo, además de los ya señalados, bajan en todas las jurisdicciones respecto al año pasado: Instrucción, 598 en 2019 y 362 en 2020; Contencioso, 115 y 30; Penal, 105 y 41; Vigilancia Penitenciaria, 94 y 32; Menores, 17 y 5; y Fiscalía de Menores, 17 y 5.