Los juzgados 'condenan' a Rubén Arroxo y a Jesús Vázquez a entenderse

Al presidente de la federación vecinal de Lugo, Jesús Vázquez, y al primer teniente de alcaldesa, el nacionalista Rubén Arroxo, no les va a quedar otra que avenirse y entenderse, o cuando menos a enterrar las hachas de guerra, porque los juzgados lucenses no parecen dispuestos a echar más fuego al conflicto que mantienen desde hace años, y que en este momento parece estar en un punto de guerra fría.

Después de que, hace meses, un juzgado sobreseyera la denuncia de Arrroxo contra Vázquez por supuestas amenazas de muerte, otro juzgado acaba de hacer ahora otro tanto con la demanda presentada por el líder vecinal contra el político por injurias, en la que le reclamaba una indemnización de 30.000 euros.

Vázquez confirmó a este periódico que, muy a su pesar, la demanda fue archivada. Es una decisión que respeta pero que lógicamente no comparte, por lo que en este momento analiza junto a otros miembros de la federación si recurre asante la Audiencia Provincial. "A xuíza entendou que a liberdade de expresión prevalece sobre as posible inxurias, pero eu, sen ser xurista, penso que a liberdade de expresión ten que ter uns límites. Se eu digo que ti estás detrás dunhas ameazas de morte estouche atribuíndo un delito de odio", argumenta el líder vecinal.

Las diferencias entre el BNG y la federación vecinal y su presidente llegaron al juzgado después de meses de fuertes críticas de la entidad a la labor de los nacionalistas en el Concello. Comenzaron cuando estos entraron en el gobierno de la ciudad y a menudo incluían "mentiras" e "insultos", según denunció Arroxo. Vázquez llegó a llamar "mona" al político y este, por su parte, vio al líder vecinal detrás de algunas amenazas de muerte que recibió a través de la red social Facebook, donde una persona escribió que sería "capaz de cortarle el cuello a ese hijo de puta del Bloque". "No sabe lo que le espera", añadía, "había que lincharlo". Arroxo vio intolerable este ataque, que atribuyó a Vázquez, y lo denunció en el juzgado, pero este no consideró válida como elemento de prueba la captura de pantalla realizada por Arroxo sobre el mensaje amenazante y archivó la querella.

"A xuíza considerou que prevalece a liberdade de expresión, pero eu penso que esta ten que ter un límite"

Fue entonces cuando Vázquez consideró que el perjudicado era él, por lo que anunció que, pasadas las elecciones municipales, en las que no quería interferir, aseguró entonces, tanto él como la federación irían al juzgado. Sin embargo, tampoco este vio delito en el señalamiento realizado por Arroxo.

Los juzgados no ven suficiente gravedad en las palabras gruesas que Arroxo y Vázquez se vienen intercambiando como para entrar a mediar en el conflicto, que por otra parte parece haber ido bajando decibelios en los últimos meses. La federación –cuyo presidente pidió el voto y trabajó a favor da la alcaldesa en las elecciones de mayo, según él mismo explicó– sigue señalando a menudo la, a su juicio, insuficiente o inadecuada respuesta de las concejalías que dirige el BNG a los problemas de la ciudad, como el alumbrado o las pavimentaciones.

"Hai quen pensa que nos asiste a razón e debemos ir á Audiencia e quen pensa que quizais convén facerlle un guiño ao BNG e desistir"

Sin embargo, y sin que se le pregunte por ello, el propio Vázquez reconoce que en el seno de la federación hay opiniones diferentes y hay quien cree que la judicialización de la relación con una parte del gobierno de la ciudad no resulta provechosa. "A realidade é que hoxe practicamente non hai relación, e hai departamentos moi importantes para a cidade que goberna o BNG e nos que non estamos a opinar e a facer propostas. Non nos estamos a posicionar sobre o San Froilán, é necesario reformar o regulamento de participación, que volva haber eleccións a pedáneos, hai que simplificar a tramitación no Concello...", enumera Vázquez. Este explica que mientras hay miembros de la federación que creen que la razón les asiste en la querella contra Arroxo y deben elevar el pleito a la Audiencia, también hay quien cree que quizás conviene hacer "un guiño ao BNG" y desistir para "non empeorar" la situación.