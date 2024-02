Dos juzgados archivan las denuncias por estafa contra la asesora fiscal lucense al no ver engaño

Dos juzgados de Instrucción de Lugo han decidido archivar sendas denuncias por estafa contra Berta López, la empresaria y asesora fiscal lucense acusada por decenas de clientes y conocidos de deudas que suman cantidades millonarias. En ambos casos, los jueces han emitido autos en el mismo sentido: no existe estafa porque en ningún momento ha habido por parte de la acusada voluntad de engañar, por lo que al no haber delito las cantidades adeudadas se han de reclamar por vía civil, no penal.

En los dos casos, las víctimas han recurrido los archivos ante la Audiencia Provincial, que puede confirmar el archivo u ordenar reabrirlos. En cualquier caso, supone una primera victoria notable para Berta López, que al menos de momento eludiría una condena penal. Habrá que esperar, no obstante, porque el número y la dispersión territorial de las personas afectadas es tal que no se descarta que pueda tener que enfrentar denuncias similares en otros lugares.

López Ferreiro, que incluso llegó a presidir el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Lugo, es licenciada en Derecho, dirigía dos asesorías fiscales y empresariales en Lugo y Madrid y estaba al frente de un entramado empresarial de una veintena de firmas, si bien su empresa clave era Galacuatic, dedicada a la realización de trabajos submarinos.

Cuando el escándalo estalló hace algo menos de un año, surgieron muchas víctimas que ayudaron a configurar un modus operandi que, según ellas, López venía utilizando durante años en Madrid, Lugo y otras ciudades, tanto con personas de su máxima confianza como con clientes y propietarios de otras empresas con las que trabajaba. En esencia, según explicaban las supuestas víctimas, conseguía ganarse su confianza antes de pedirles importantes cantidades de dinero para invertir en negocios, a cambio de rentabilidades totalmente fuera de mercado, que en muchos casos superaban el 15%. Ella iba realizando pagos de esos intereses y con ello conseguía nuevas inyecciones de capital, hasta que llegaba un momento en que ya no pagaba ni intereses ni capital.

Muchas de esas personas eran de su total confianza, como en el caso de las dos denuncias que ahora han sido archivadas provisionalmente. En una de ellas figuran una madre y sus tres hijas, de Lugo, que a lo largo de años le confiaron su dinero a cambio de elevadas rentabilidades. La acusación de estafa que interpusieron era por 474.000 euros. En la otra, la afectada era una mujer que había sido su socia en la creación de Galacuatic: denunciaba que incluso después de haber dejado la empresa, López había usado su firma para seguir pidiendo créditos, situándola a ella como avalista, hasta crearle un agujero económico de más de 400.000 euros.

Otro de los argumentos en los que se apoyan es que Berta López reconoció las deudas, en unos casos porque habían firmado documentos y en otro porque lo hizo de palabra ante el juez en el interrogatorio incluso sin que hubiera documento alguno en el que figurasen las cantidades prestadas, por lo que pudo haber negado su existencia.

Los jueces también valoran que durante largos periodos la asesora fiscal abonó a sus denunciantes importantes cantidades, tanto de intereses como de principal, de manera que incluso volvieron a confiar en ella ante los beneficios obtenidos. Y, por último, también descartan la existencia de uno de los elementos que determinan la existencia de estafa: no hubo engaño por todo lo anterior y porque su intención siempre fue devolver el dinero, solo que, según declaró la propia Berta López en sede judicial cuando compareció como investigada, un mal momento económico de sus empresas hizo que todo se viniera abajo.

"Profesionalmente defenestrada"

Este diario trató de ponerse en contacto, una vez más, con Berta López para conocer su versión una vez dictado el archivo provisional de las acusaciones penales por estafa, sin conseguirlo. Sí pudo hablar, sin embargo, con fuentes cercanas a la asesora fiscal, que confirmaron el alivio que ha supuesto para ella esta noticia, ya que, pendiente de la decisión de la Audiencia, ha esquivado la parte más grave de su situación.

Sin embargo, estas mismas fuentes añadieron que la mujer sigue atravesando un momento personal "muy difícil y complicado". Recuerda, en este sentido, que "todavía queda lo civil" y que "profesionalmente ha quedado totalmente defenestrada". No saben cómo se gana la vida.

Las demandas por la vía civil se estrellan contra una situación de insolvencia

Según entienden los magistrados que instruyeron las investigaciones penales, lo correcto es que las denuncias se transformen en demandas económicas en la vía civil. Un camino que, por otra parte, es el que ya iniciaron varias de sus otras víctimas, aunque con un resultado similar: los embargos ordenados por uno de los juzgados contra Galacuatic y el resto del entramado empresarial han dado como resultado que no solo no hay ni un euro, sino que la asesora había usado también otras empresas para hacer préstamos a la principal.

En otras demandas civiles, los afectados han tratado de ir directamente a por su patrimonio personal, que parece reducirse a un cotizado chalé con finca junto al Hula, si bien las fuentes consultadas por este diario no han sabido aclarar si ya estaba embargado o no.

Fue la propia Berta López en una de sus declaraciones judiciales la que aludió a esta casa más un finca próxima como aval para pagar sus deudas.

Hay que tener en cuenta que existe un número indeterminado de investigaciones cruzadas por casos en distintos juzgados de varias ciudades, entre ellos uno protagonizado por los propios trabajadores de Galacuatic u otro por más de 200.000 euros de una empresa de trabajos subacuáticos de Vigo a la que subcontrató Berta López cuando, a través de Galacuatic, se hizo con un importante contrato del dique de Pontevedra. De aquellas obras también dejó de pagar, al menos, otros 60.000 euros a una empresa de remolcadores.

Su situación económica también ha provocado que fuera desahuciada de la oficina que su gestoría fiscal ocupó durante años en la Praza de Armanyá de Lugo. Su casero tuvo que recurrir al juzgado para echarla.