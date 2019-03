El juzgado ve "intachable" el contrato de reforma de Quiroga Ballesteros

La titular del juzgado contencioso número 1 de Lugo, Olalla Díaz, desestimó el recurso del Colegio de Arquitectos contra el procedimiento de adjudicación de la redacción del proyecto de peatonalización y cubierta de Quiroga Ballesteros. Considera que el proceso fue "intachable" y condena a costas a la parte demandante.

El colegio profesional sostenía que el sistema que utilizó el Concello para seleccionar al técnico redactor no fue un contrato menor, que simplemente obliga a pedir tres presupuestos, sino que, tal como lo hizo, fue un concurso de proyectos y el Concello no habría cumplido algunos de los requisitos que se fijan para este, como el anonimato y la selección solo en base a criterios técnicos.

La jueza sostiene que el Concello no solo no incumplió la Ley de Contratos sino que, "en el marco de una contratación menor, cumplió a mayores los principios de publicidad y concurrencia, pese a no estar obligada a ello". La actuación de la administración fue "escrupulosamente respetuosa [...], ofreciendo unas garantías que perfectamente podría haber obviado", dictaminó la jueza.

El colegio también consideró "indignos" los honorarios (17.600 euros), inferiores a los recomendados oficialmente, una opinión "legítima pero carente de sustento jurídico" porque los honorarios profesionales a los que alude el demandante "no son de obligada observancia". Además, al concurso se presentaron nueve propuestas y todas por debajo del precio de licitación, defendió el Concello.

Sobre la supuesta insuficiencia de plazo de presentación de propuestas y de ejecución del contrato, la jueza no lo vio "irracional ni desproporcionado" y cree que debe primar el criterio de la ingeniera municipal que redactó las bases frente a la opinión del colegio. Este tampoco veía correcto que los concurrentes pudieran ser arquitectos o ingenieros de caminos, indistintamente, y consideraba "innecesario" que tuviera que haber un equipo multidisciplinar. Sin embargo, la jueza vio lícito lo primero, porque a fin de cuentas es una obra de calle, e "intachable" que se pidiera lo segundo , para "para obtener la mejor calidad del proyecto".