Las dueñas del párking Ánxel Fole podrán acudir al juzgado para pedir una medida cautelar que suspenda el cierre decretado por el Concello para el día 28 de este mes si, antes de esa fecha, la administración local no responde a su recurso o si la respuesta no es positiva.

El concejal de urbanismo, Miguel Couto, explicó este viernes que la respuesta al recurso la tiene que emitir el negociado de Policía, que fue quien tramitó el decrete de cierre, pero que la dará en base a los informes que aporten los servicios de urbanismo, arquitectura, ingeniería y movilidad. El asunto es complejo y parece difícil que los informes y el dictamen se pueda emitir antes de la fecha que se decretó para el cierre. Si así fuera, o si hubiera respuesta al recurso y esta fuera negativa, la propiedad del Ánxel Fole podría acudir al juzgado.

No es la primera vez que las instalaciones se enfrentan a esta situación y, en 2017, llegó con que el Concello no respondiera en el plazo legalmente establecido al recurso presentado por la propiedad para que se entendiera como aceptado. Sin embargo, en esa ocasión el recurso iba ligado a una solicitud de actividad y, además, la legislación cambió desde entonces, por lo que ahora no se podría dar esta situación, explicó. Si no hubiera respuesta y la propiedad no diera ningún otro paso, el Concello tendría que clausurar el aparcamiento, aseguró.

Sin embargo, no parece que esa vaya a ser la situación, ya que las dueñas del Ánxel Fole tienen la intención de agotar todos los recursos a su alcance para suspender o aplazar el cierre del aparcamiento. Paralelamente, siguen buscando fórmulas para legalizar las instalaciones.