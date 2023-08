El juzgado subastó el pasado año en Lugo 89 bienes embargados a sus propietarios

La autoridad judicial subastó el año pasado un total de 89 bienes embargados a sus propietarios en la provincia de Lugo, un 14% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 78 procedimientos. La mayor parte de las posesiones que se ofrecen en una subasta judicial -un proceso para la enajenación de bienes embargados que está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)- son viviendas y fincas, pero también suele haber garajes, maquinaria, mobiliario y vehículos.

Desde la entrada en vigor de la Ley 19/2015, todas las subastas judiciales - normalmente procedentes de ejecuciones hipotecarias- se realizan de manera electrónica, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), una medida que, según apuntan desde el Ministerio de Justicia, "aportó una mayor transparencia al proceso y permitió la obtención de un mayor rendimiento en la venta de los bienes".

De este modo, cualquier ciudadano que se registre en el portal de subastas del BOE puede optar a la adquisición de las propiedades que se ofertan en todas las provincias del territorio nacional, aunque para ello es necesario consignar el 5% del valor de tasación de los bienes.

El procedimiento es sencillo. Desde que se abre el proceso de la subasta, el portal admite posturas durante un plazo de 20 días naturales y posteriormente remite al letrado de la Administración de Justicia toda la información certificada de la puja vencedora, así como una lista por orden decreciente de los importes ofrecidos y también un listado del orden cronológico, en el caso de que haya dos o más cuantías que sean idénticas.

Pujas

En Lugo -según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- de los 89 bienes subastados el pasado año, un total de 53 (el 59,55%) despertaron interés y recibieron alguna puja. El año anterior, el porcentaje había sido mayor, ya que de las 78 propiedades que salieron a subasta, 51 recibieron pujas, lo que se traduce en un porcentaje del 65,38%.

Tras analizar las posturas recibidas, la ley establece unos plazos para que el mejor postor consigne la diferencia entre la cantidad que ingresó inicialmente para poder participar en la puja y el precio ofrecido. Estos plazos son de diez días hábiles, cuando se ha subastado un bien mueble, y cuarenta días, cuando se ha subastado un inmueble.

Además, cuando se ofrece una cantidad inferior al 50% del valor del bien mueble, o al 70% del valor del inmueble, el secretario judicial tiene que comunicárselo al acreedor que reclama la deuda y al demandado deudor, para ofrecerles la posibilidad de presentar a un tercero que mejore el precio de la puja ganadora.

Resueltos todos los trámites, se adjudica el bien y se devuelven los demás depósitos de garantía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber una puja de salida y que si las cantidades ofrecidas no llegan a una cantidad mínima, la subasta puede declararse desierta.

En estos supuestos -al igual que en el caso de los 36 bienes subastados el año pasado en Lugo que no recibieron ninguna puja-, se pueden producir distintos escenarios, dependiendo de si la vivienda que se subasta es o no el domicilio habitual del deudor. Si no lo es, se le puede adjudicar al acreedor por el 50% del valor por el que el bien salió a subasta, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En caso de ser la residencia de la persona que tiene la deuda, la adjudicación se hará por un importe igual al 70% o, si la cantidad que se le debe por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60%.

En el caso de bienes muebles, si en la subasta no hay ningún postor, el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes por el 30% del valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.

Otra posibilidad es que el acreedor no esté interesado en quedarse el inmueble en dichas condiciones. En estos casos, el secretario judicial puede proceder al alzamiento del embargo.

Deudas

Los lucenses que vieron cómo sus bienes embargados fueron subastados por el juzgado tenían deudas muy diversas, que oscilaban entre los 400 euros y el millón y medio.

Una vivienda unifamiliar de la Rúa Armónica, en el barrio de Fingoi, salió a subasta después de que le reclamasen a su propietario una deuda de 1.474.300 euros. El valor de la subasta superaba el millón y medio de euros y finalmente se cerró sin recibir ninguna puja. También se subastó una vivienda en el número 9 de la Rúa Carlos Azcárraga por una deuda de su dueño de 402 euros. La puja máxima recibida en ese caso fue de 11.001 euros.

Se celebraron 600 subastas y hubo pujas en 385

En toda la comunidad gallega, según los datos del TSXG, el año pasado se celebraron un total de 600 subastas judiciales. A las 89 de Lugo se sumaron 201 en A Coruña, 60 en Ourense y 250 en Pontevedra. Los bienes subastados despertaron interés en 385 casos. En los 215 restantes no hubo ninguna puja.

PUJAS ABIERTAS EN LUGO. Actualmente, el BOE tiene abierta una subasta de dos viviendas en el número 140 de la Ronda das Fontiñas. La subasta se celebra en dos lotes diferentes y estará abierta hasta el lunes día 14 a las seis de la tarde.

Inmuebles subastados en el último año

Avenida da Coruña - 144.000€

El pasado día 24 se cerró la subasta de un piso en el 238 de la Avenida da Coruña. La cantidad reclamada era 142.980 euros, el valor de subasta era 288.000 euros y la mejor puja fue 144.000 euros.

Rúa do Pomar - Sin pujas

El pasado 3 de mayo concluyó sin pujas la subasta de un piso en el número 2-4 de la Rúa do Pomar. La cantidad reclamada era 176.941 euros y el valor de la subasta ascendía a 238.028 euros.

Rúa Mar Cantábrico - 15.606€

En noviembre del año pasado se subastó una vivienda sita en el número 8 de Mar Cantábrico. La deuda reclamada era 31.212 euros, el valor de subasta era el mismo y la puja máxima fue 15.606 euros.

García Portela - 588.000€

El mes pasado se subastaron 5 pisos, 3 garajes y un bajo comercial en García Portela, 9, por una deuda de 1.542.741 euros. La subasta fue por lotes y las pujas sumaron 588.049 euros. El bajo no tuvo pujas.