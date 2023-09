Los primeros resultados de los embargos ordenados por los juzgados de Lugo contra los bienes del entramado empresarial de Berta López han sido una jarra de agua fría para sus decenas de acreedores, buena parte de ellos víctimas de presuntas estafas. En las cuentas de Galacuatic, empresa matriz de la asesora fiscal lucense y firma que da nombre al caso, se han localizado e inmovilizado exactamente 385 euros.

La deuda por que la se ejecutó este embargo es de más de 50.000 euros y las otras dos órdenes que están tramitándose, de otros afectados, elevan esa cantidad por encima de los 150.000.

Teniendo en cuenta que se han localizado decenas de casos de afectados por la actuación de Berta López, empresaria con asesoría fiscal y legal en Lugo y Madrid, y que están documentadas reclamaciones por más de dos millones de euros, la información ha caído como un jarro de agua fría entre el largo listado de víctimas, que temen que sus posibilidades de recuperar su dinero se hayan esfumado.

La orden de ejecución de embargo dictada por el juzgado de Primera Instancia 2 también incluye alrededor de una veintena de firmas con las que está relacionada Berta López a través de Galacuatic pero, dado que era esta la firma que habitualmente utilizaba para todas sus operaciones, las esperanzas de que en la cuentas de las otras empresas aparezca dinero en cantidades reseñables son muy remotas.

Y más teniendo en cuenta que Galamatic, cuya actividad principal se centraba en los trabajos de buzo y subacuáticos, presentó ante la Agencia Tributaria en el ejercicio de 2022 unas cifras espectaculares: 2.261.504 euros de ingresos y 1.580.427 de gastos, con unos beneficios antes de impuestos de 681.077 euros, de los que nueve meses después quedan esos 385.

Pese a que otro juzgado de Lugo, en este caso de instrucción porque está investigada por un presunto delito de estafa, ha ordenado una investigación sobre su situación financiera personal, todavía no se ha completado ese trámite, por lo que se desconoce si, en caso de condena, se podría actuar contra sus bienes, sobre todo los inmobiliarios en caso de que sigan a su nombre.

Dos auténticas joyas pegaditas al Hula: su casa se conoce como 'la de la Pantoja'

Entre los vecinos de Castelo y Galegos, y entre muchos lucenses que conocían a Berta López, no es extraño oír hablar de su casa como la de la Pantoja, por el lujo tanto de la edificación como de las fiestas que daba en ella para conocidos. Personas que estuvieron en algunas de esas fiestas hablan de invitados muy influyentes y adinerados de Lugo, de Galicia y de Madrid, y de una anfitriona espléndida hasta el asombro.

Son sus propiedades inmobiliarias en esa parroquia, Galegos, las que suele sacar a relucir esta asesora cuando quiere presumir de poderío económico. La última vez documentada, hace unas semanas, cuando declaró ante el juez de instrucción como sospechosa de otro delito de estafa de varios cientos de miles de euros.

En esa declaración afirmó que esa situación de impagos era algo circunstancial provocado por las dificultades de sus empresas por la pandemia, pero aseguró que tenía propiedades suficientes como para cubrir todo el dinero: una casa en Galegos que ella misma valoró en 900.000 euros y una finca anexa de no menos valor porque se pueden construir dotaciones para los usuarios del Hula.

Se desconoce todavía si ambas propiedades siguen a su nombre o cuál es su valoración exacta, pero sí dijo la verdad respecto a las posibilidades del terreno: se trata de una enorme finca con frente a una de las carreteras que circundan el hospital, un situación privilegiada. Justo pegada a este terreno, por ejemplo, hay otro más pequeño en el que ahora se están levantando un hotel restaurante y una gasolinera.

El problema es que, como todo lo que parece rodear la vida de Berta López, también con esa finca negoció de manera bastante cuestionable. Hace unos años, sobre ese terreno se proyectó la que iba a ser la primera residencia de ancianos y enfermos junto al Hula. Para su desarrollo, se asoció con un empresario de Lugo, que le pagó la mitad del terreno: 480.000 euros.

Tras comenzar con los trámites y las licencias, las relaciones se torcieron y las enormes necesidades de crédito para seguir adelante con el proyecto provocaron que se abortara el negocio. Sin embargo, el empresario, según indicó él mismo a este diario, nunca llegó a recuperar todo el dinero. Logró que Berta López le devolviera 300.000 euros, pero aún sigue pendiente de los otros 180.000.

La mitad del alquiler de su despacho se la cargaba al colegio mercantil

El centro de operaciones de Berta López, la sede de su asesoría fiscal en Lugo y donde centralizaba la gestión administrativa de todas sus empresas, estaba en un despacho de la Praza de Armañá. Aún sigue estando, porque es allí donde muchos juzgados siguen enviando los requerimientos, pero por poco tiempo: la inmobiliaria propietaria del local está esperando que el juzgado ponga fecha para el desahucio.

El motivo es que no paga el despacho ni la comunidad desde hace casi un año, por lo que se le reclaman 4.300 euros.

Pero en una historia como la de Berta López, eso parece ser algo habitual. Lo peculiar es que cuando los representantes legales del propietario se dispusieron a reclamar el dinero pudieron comprobar que el contrato de alquiler, de 2008, estaba mitad a nombre de la propia Berta López y, la otra mitad, a nombre del Colegio de Titulados Mercantiles, del que fue tesorera durante varios años y presidenta desde 2013 a 2016. Dejó de serlo en esa fecha porque, dentro de un proceso de general en toda España, los colegios de economistas absorbieron a los de titulados y estos desaparecieron.

Es decir, que mientras tuvo responsabilidades en dicho colegio situó ambas sedes, la suya y la del colectivo, en el mismo piso, por lo que durante más de 16 años ha estado disfrutando del piso completo cuando ella solo respondía por la mitad.

No termina ahí la cosa: al haber desaparecido en 2016 el Colegio de Titulados Mercantiles, la inmobiliaria reclamó el pago de la deuda al Colegio de Economistas, que respondió a través de sus abogados que era la primera vez que oía hablar de ese asunto y que durante la fusión nunca nadie dio cuenta ni del alquiler ni de nada. Por tanto, se negó a pagar, pero no sin antes poder comprobar el contrato que había sido firmado en 2008: en efecto, la mitad del alquiler correspondía a los titulados, pero quien firmaba como presidenta era Berta López, que no ocupó ese puesto en ese colegio hasta 2013.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo