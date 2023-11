Juzgado un matrimonio por cobrar 9.900 euros a un amigo por un falso empleo

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo celebró este miércoles un juicio contra un matrimonio acusado de cobrarle 9.900 euros a un amigo por conseguirle un puesto de trabajo que nunca tuvo, una conducta por la que afrontan dos años y medio de cárcel cada uno.

Tal y como señalaron las acusaciones, en septiembre de 2016 los acusados hablaron con la víctima, "que había perdido su trabajo como vigilante de seguridad y se hallaba desempleado", y le dijeron que podían conseguirle un empleo. Según le dijeron, gozaban "de buenos contactos e influencias" en algunas empresas y estaban dispuestos a utilizarlos para buscarle un puesto de trabajo "a cambio de entregarles la cantidad de 15.000 euros en efectivo para el pago de los favores que debían solicitar, así como para premiar o recompensar los servicios prestados por los acusados".

La víctima les dijo que no podía pagar ese dinero, por lo que los acusados le dijeron que estaban dispuestos a ayudarle por 9.900 euros. "Me dijeron que, por ser yo, me podían buscar un trabajo por ese precio. Yo estaba convencido de que lo que me decían era cierto, por lo que no dudé en darles el dinero. Tuve que pedirle una parte a mi familia y se lo entregué, pero les pedí que firmásemos un documento en el que constara un plazo y la obligación de devolverme el dinero si no me conseguían el empleo. Sin embargo, nunca me lo devolvieron", explicó.

Los acusados se declararon inocentes y afirmaron que el acusado "se ofreció" a entregarles dinero. "Conocíamos a gente y estábamos dispuestos a ayudarle porque éramos amigos. Él nos dijo que estaba muy agradecido y que quería darnos dinero. No recordamos cuánto nos dio, pero desde luego no fueron 9.900 euros. Al final no salió bien lo del trabajo, pero nosotros lo intentamos. Nos dio algo a firmar, pero no sabemos lo que era", dijeron. El juicio quedó visto para sentencia.