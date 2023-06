"Este juzgado y Lugo me han cambiado: soy un juez más paciente y he aprendido a escuchar"

Llegó exactamente hace ocho años a Lugo para ocupar un juzgado, el de violencia de género e instrucción 3, que acababa de dejar vacante una de las juezas estrella que durante unos años pusieron patas arriba la ciudad, Estela San José. Recién ascendido a magistrado y procedente de un juzgado de Cangas do Morrazo, muchos pensaban que Sergio Orduña no sabía dónde se metía. Así era, reconoce él ahora que puede presumir de haber sacado adelante el desafío con nota. La situación familiar de sus padres lo obliga a trasladarse cerca de ellos, al Contencioso Administrativo 2 de León, pero todo apunta a que no se irá con todo el equipaje, que una parte se quedará siempre por aquí cerca.

Ha ocupado usted uno de los juzgados más complicados de la ciudad, pero la sensación general es que no se ha limitado solo a eso, que ha conseguido una integración profesional y personal en la ciudad bastante sólida.

Es así como me siento. De hecho, me siento extraño en mi tierra, en León. Me da pena pensarlo, pero creo que tengo una personalidad más parecida a la de Galicia que a la de mi propia tierra. Tengo aquí vínculos personales muy fuertes. Yo le digo a la gente que si llego a viejo me imagino mirando al Atlántico, siempre me imagino acabando en Galicia.

Lugo ► Mi personalidad se parece más a la de Galicia que a la de mi tierra. En Lugo me siento querido y quiero mucho aquí

Llega usted a Lugo en un momento muy candente desde el punto de vista judicial. ¿Era consciente de lo problemático de su destino?

No lo sabía. Y pasa una cosa: a mí me ha venido muy bien no saber nada de Lugo antes. Pero siempre digo que lo que tiene este juzgado y tenía, porque se han jubilado personas muy buenas y se ha incorporado otras también muy buenas, es una Oficina Judicial de primera división. Hay un equipazo, quien venga va a estar encantado.

Todavía le dio tiempo a vivir parte del ruido de las macrocausas.

A mí las causas que había me han afectado muy poquito. Heredé el final de la Campeón, que ya estaba casi todo hecho, y la operación Bebé, que archivé y que me creó un poco de disgusto por algunas críticas. También alguna estafa piramidal que había de muchos tomos y poco más. Cuando llegué, la etapa más fastidiada del 3 ya había pasado. Pero es que aquí me han ayudado siempre. Estoy tan agradecido al paso por Lugo que una de las razones para hacer esta entrevista es porque es una oportunidad de oro para dar las gracias a todo el mundo. El juez que era no es el que soy, y el juez que soy se lo debo en gran medida a Lugo. Aquí me he pulido incluso en lo personal: por ejemplo, yo soy de mecha corta y ahora tengo otra forma de ser, la de Lugo, mucho más paciente. Ha sido una maravilla, me siento muy querido aquí y yo quiero mucho.

¿En qué más ha cambiado, en qué juez se ha convertido?

Lo peor de mí es que tengo poca paciencia y que soy muy nervioso y aguanto mal las situaciones de estrés, pero he aprendido a escuchar mucho más. Se nos ha olvidado escuchar. En un juzgado de violencia machista si no escuchas te vas a perder muchísima información y muchísima posibilidad de ayudar a la gente. Hablo de escucha activa, no de oír; prestar atención a lo que te dicen y participar de ello. En eso sí que me noto que he dado un salto cualitativo.

Además de la violencia de género, ha instruido algunos casos terribles, como los asesinatos de Tatiana Vázquez o de Clara María Expósito. ¿Cómo afronta eso un juez?

A mí me afectan los casos, no puedo evitarlo. Tenía ganas de seguir en Galicia, pero creo que también ha llegado el momento de descansar un poquito después de tantos años en el juzgado de violencia e instrucción, porque desgasta emocionalmente. Cuando el asesinato de Tatiana me afectó mucho el levantamiento. Hubo tres días frenéticos de trabajo y a los tres días me tuve que meter en cama; no es que estuviera enfermo, es como si me bajaran las defensas. Recuerdo estar metido en cama con ibuprofeno y que lo único que quería era estar en silencio, por el estrés. El de Clara María Expósito también me afectó, no hice el levantamiento pero sí conocía a sus hijos por otras causas, por desgracia. Nunca estoy preparado para algo así. Los viernes en mi juzgado se hacen exploraciones de menores y muchas veces he tenido que irme entre una exploración y otra al baño para poder seguir. Hay gente que dice que llega un tiempo en el que no te afecta, pero no es verdad.

Crímenes ► "A los tres días del asesinato de Tatiana me tuve que meter en la cama. No estaba enfermo, pero solo quería silencio"

Supongo que lo peor es la cotidianidad, los mismos componentes constantemente en la violencia machista.

Cuando uno tiene ya problemas personales, llega al juzgado y lo único que escucha son desgracias. Yo bromeo diciendo quiero irme al juzgado de las buenas noticias: oye, por fin me quedé embarazada, o me han hecho fijo... quiero ir al juzgado de las buenas noticias. Los jueces, por lo que sea, no hablan de sus debilidades, hablan de lo sesudo y las grandes divagaciones jurídicas de sus juzgados pero no hablan de la carga emocional. Estar ocho años en este juzgado sí es difícil.

¿Cuál es la situación de la violencia de género en Lugo? ¿Necesitamos un juzgado de específico a pesar de que no den los números?

En algunas charlas decía que no estaba de acuerdo en lo de los números, que los números estadísticos no daban pero sí lo hacían si se comarcalizaba el juzgado. Pero también pensaba, por ejemplo, en una señora que tuviera que venir desde A Mariña o desde A Fonsagrada a prestar declaración o a conocer de su causa, los trastornos que se le generaban. Ahora he cambiado de opinión: tiene que haber un juzgado que se dedique en exclusiva a la violencia de género, que asuma aunque solo sea la zona sur de la provincia o parte, como Sarria, Vilalba y Becerreá. Creo que permitiría que la oficina judicial, porque esto genera mucho desgaste en los funcionarios, y el propio juez, no pasaran de atender a una víctima a atender un hurto. El juzgado de violencia e instrucción no es como cualquier juzgado de instrucción, que puede saber lo que tiene esa mañana; en un juzgado de violencia de género los detenidos te trastocan cualquier agenda. Por eso sí es importante disponer de ese juzgado especializado y comarcalizado; ya se está haciendo en otros lugares y creo que Lugo va a tenerlo.

¿Solucionaría eso en parte el problema de la carencia de medios?

Hay que diferenciar entre medios personales y materiales. En medios materiales no estamos mal, tenemos una decana, Olalla Díaz, que ha conseguido una mejora tremenda en estos años. Tenemos nuestra sala propia de espera de las víctimas, una sala especial para niños... Lo que no hay es medios personales, ya no solo forenses, que tardan una barbaridad en hacer las exploraciones, sino en las propias oficinas. Siempre pienso que a los juzgados se nos ve como un medio hostil y no debe ser así. Creo que en mi juzgado hemos conseguido que se vea como un espacio de total normalidad para las víctimas. Yo estoy muy contento porque las víctimas incluso a veces me abordan en la calle, y a veces hasta algún investigado, para darnos las gracias por cómo les hemos tratado. Hay que dar la mejor atención humana a las víctimas.

¿Cómo ha sido la evolución en la lucha contra esta lacra en estos años, el avance es real?

Sí, falta mucho pero hemos avanzado. Por ejemplo, en la importancia que tiene dar apoyo psicológico a las víctimas. Se hace una labor muy importante desde la oficina de acompañamiento, la psicóloga, la trabajadora social... Yo, por ejemplo, nunca voy a tomar una declaración a alguien en estado de nerviosismo, en un momento emocional en el que no estás para hablar, por eso le ofreces la ayuda del psicólogo y le dices que esto es un servicio público que pagamos todos, que nos lo merecemos. También veo que se han pulido mucho algunas medidas, aunque queda mucho por hacer: por ejemplo, en la implementación de pulseras de control, porque aquí deja mucho que desear, funciona fatal. Pero a nivel de medios en el juzgado y de atención a víctimas es una maravilla el trato de los equipos psicosociales, los forenses tienen una implicación muy importante... Creo que si se pregunta a las víctimas tendrán una opinión favorable de su paso por el juzgado.

Violencia de género ► "Falta mucho, pero se ha avanzado mucho, por ejemplo en la importancia del apoyo psicológico a la víctima"

Es, dice, un juzgado que le supone mucha implicación personal. Pero, del mismo modo, también le dará muchas satisfacciones, porque puede usted actuar directa e inmediatamente sobre el problema. ¿Eso compensa?

Reconozco que a mí este juzgado me reporta mucha satisfacción personal muy inmediata. Por ejemplo, me pasa con el matrimonio de larga duración, que se da mucho, por desgracia: mujeres de bastante edad y un matrimonio de larga duración que han sufrido mucha violencia. Cuando se animan a ir al juzgado y de repente estalla todo dices "¡qué bien, ya ha salido!". Y he aprendido que simplemente con que las escuches a las víctimas les cambia la cara. La satisfacción viene de que ves que sí se cambian vidas, estoy convencido.

Otra vida que va a cambiar es la suya. No solo vuelve a León, sino a lo más parecido que puede haber a "un juzgado de buenas noticias", el contencioso administrativo.

Voy porque era la oportunidad que tenía de acercarme a mi casa, pero necesito estudiar, tengo que empezar de cero. Paso de lo más humano al juzgado más deshumanizado, pero un periodo de descanso mental no me vendrá mal, estaba mentalmente agotado.

Tatuaje ► "Es el símbolo de la serie Héroes. Me lo hice a los 40 años como homenaje al Sergio de los 18. Soy muy, muy friki"

Perdón por la indiscreción, pero no puedo evitar preguntarlo: ¿qué significa ese símbolo que lleva tatuado en su antebrazo?

Yo soy muy friki. El tatuaje es el símbolo de una serie muy tonta que yo venía con 18 años, pero entonces no me lo dejaron hacer. Así que con cuando cumplí 40 me dio por ahí y me dije: "Esto se lo dedico al Sergio de los 18 años, para decirle que todo llega". Es como quien se compra el descapotable a los 40, pues yo me hice el tatuaje. Es de una serie que se llamaba Héroes de una gente con superpoderes; solo tuvo cinco temporadas, pero es que soy muy, muy friki.