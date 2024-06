Juzgado en Lugo por estrellar contra tres coches aparcados su A5 recién comprado

Un joven se enfrentó este lunes a un juicio como supuesto autor de un delito de conducción temeraria y otro de lesiones por un accidente que tuvo en mayo del año pasado cuando conducía el Audi 5 que acababa de comprar hacía dos días. Al tomar una curva en la zona de la Praza Viana do Castelo perdió el control y se estrelló contra un coche aparcado, con tal violencia que este le dio al que estaba estacionado delante y ese, a su vez, al de delante.

No se discutía en la sala ni el accidente ni las circunstancias. El 1 de mayo de 2023, festivo, ocho de la tarde, el acusado paró su A5 negro en doble fila para hablar unos segundos con unos amigos que ocupaban una de las mesas de la abarrotada terraza que hay en la esquina entre las calles Manuel María y Otero Besteiro. En el asiento del copiloto viajaba su novia y las calles y el parque infantil de al lado estaban muy concurridas por el buen tiempo.



Tras hablar con los amigos, inició la marcha, aceleró, perdió el control al tomar la curva a la derecha que estaba a apenas unos metros más allá y se reventó contra los coches que estaban aparcados, que hicieron de parapeto entre el A5 y la gente que estaba sentada en la terraza. Muchas de esas personas se reunieron en torno al conductor para reprocharle su imprudencia, algunas de ellas con palabras gruesas. Los dos airbags del vehículo saltaron y la acompañante del conductor acabó con lesiones cervicales.

"Salió todo enfogonado"

A partir de ahí, lo que se trataba de saber es cómo fue posible que en un recorrido de 20 o 30 metros le diera tiempo a coger tanta velocidad como para perder el control. Según el policía local y cinco testigos presenciales que testificaron en el juicio fue claramente por un exceso de velocidad imprudente. Los testigos dijeron que tanto justo antes del accidente como la primera vez que pasó por la plaza, un rato antes, el joven iba derrapando y saltándose las señales del ceda al paso y sin aminorar ante los pasos de peatones.

Según explicó gráficamente uno de los hombres a la jueza, "salió todo enfogonado, cogió la curva y se empotró". Incluso reconoció que él mismo fue uno de los que fue a recriminar al joven lo que hizo, "porque mi hijo estaba en el parque y si sale en ese momento se lo lleva".

Del otro lado, tres amigos del acusado, que, en resumen, indicaron que no hizo nada anormal, que iba a una velocidad normal y que ni siquiera había espacio para acelerar tanto, así que "tuvo que pasar algo raro".

Notó algo en los frenos

Esta versión concuerda con la del acusado, que recordó en el juicio que él le había notado algo raro en los frenos al coche, pero como solo lo tenía hacía dos días no le dio importancia. "Fue cuando pisé el paso de peatones cuando perdí el control", aseguró, "frené pero no me dio tiempo". Declaró que luego, en el taller, "me dijeron que estaba pinchado uno de los latiguillos del freno".

En cualquier caso, la Fiscalía mantuvo su petición de prisión y retirada de carné, lo mismo que los representantes de las aseguradoras que ejercían acusación.