Juzgado por llamar a su ex por teléfono 170 veces en mes y medio y amenazarla

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo celebró un juicio contra un hombre acusado de acoso y amenazas por llamar al menos 170 veces en mes y medio a su expareja y decirle que si no volvía con él no estaría con nadie. El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitó para el acusado una pena de dos años y tres meses de cárcel.

Según reza el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado mantuvo durante nueve años una relación sentimental con su pareja, que finalizó en diciembre de 2016, "como consecuencia de la situación de control, seguimiento y vigilancia a la que la venía sometiendo, con numerosas llamadas al día, algunas de ellas de madrugada, tanto al móvil personal como al teléfono del trabajo". De este modo, el acusado llegó a llamar a la chica hasta un total de 134 veces entre el 19 y el 31 de diciembre y otras 135 veces durante el mes de enero.

En esas llamadas, el acusado le dijo supuestamente: "Como no vuelvas conmigo no estarás con nadie y no le tengo miedo a nada porque ahora tengo un arma". Ante esta situación, la mujer se marchó a vivir al domicilio de su hermana, "encontrándose en un estado permanente de miedo y desasosiego, que le impidió desarrollar con tranquilidad su vida laboral y personal". El fiscal mantiene además que la joven tuvo que modificar sus hábitos cotidianos de vida para no encontrarse con el acusado.

"Como consecuencia de lo vivido", mantiene la acusación pública, "la víctima sufrió un trastorno de estrés postraumático que precisó para su curación de intervención profesional, tratamiento farmacológico y terapia psicológica". El juicio se celebró en el juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense y quedó visto para sentencia.