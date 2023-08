El juzgado investiga la tala de siete árboles en el Centrad por un posible delito contra la flora

El juzgado investiga la tala de siete árboles en el aparcamiento del Centrad —realizada por la Diputación el pasado sábado desde las ocho de la mañana— por si fuera constitutiva de un delito contra la flora. Decidió abrir diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por Ecoloxistas en Acción Galicia Atlántica e Verde el propio sábado en la que se advertía de la reanudación de la corta, que había sido parada en mayo cuando agentes de Patrimonio Natural encontraron nidos en las ramas de los ejemplares que se estaban echando abajo.

Los activistas manifestaron en la denuncia que los agentes medioambientales de la Xunta habían acudido al recinto ese día pero que se les había impedido el paso. La Xunta confirmó el lunes que, efectivamente, no se les permitió el acceso por lo que no pudieron comprobar si había nidos. Aunque matiza que la Diputación no tenía que pedirle permiso para hacer la tala, hace hincapié en que sí debe comunicar su reanudación y facilitar a los técnicos la posibilidad de verificar el estado de la fauna, que es sobre lo que tiene competencias.

Explica que el organismo provincial le informó de que retomaría las obras de pavimentación del aparcamiento —proyecto en el que está incluida la corta— con un escueto escrito remitido el viernes a las 15.07 horas. Como este mes hay horario de verano no se conoció el contenido hasta el lunes.

En ese documento no se aclaraba que la tala se reiniciaría a la mañana siguiente, sino solo que, dado que no se habían encontrado nidos activos, se reanudarían los trabajos sin aclarar cuándo.

La Diputación, por su parte, aduce que la Xunta no le comunicó a su vez que irían los agentes de Patrimonio Natural y entiende que, antes de acudir, le debe anunciar cuándo lo harán. "Más teniendo en cuenta de que se trata de un recinto en obras", dice. También asegura que se presentó en el recinto el sábado la Policía Autonómica, que habló con la encargada del proyecto y permitió continuar con los trabajos y que también la Policía Local dio el visto bueno a proseguir.

El organismo provincial negó que hubiera dicho en algún momento que los árboles estaban enfermos y aclaró que la razón de que se procediese a su tala es que tenían "fallos mecánicos" por lo que podían suponer un peligro para personas y edificios. Explicó que se trata de ejemplares muy altos, de mucho porte y no lo suficientemente enraizados, con ramas secas susceptibles de caer.Recordó que, de hecho, en 2016 se cayó una de los tres tilos que se han cortado y un técnico ya propuso entonces que se estudiase la posibilidad de cortarlos.

Desde la Diputación se insiste en que no se trataba de árboles protegidos por el Catálogo de Árbores Senlleiras y que el objetivo de las obras es el de proveer de un servicio público para los vecinos de Lugo y visitantes, un aparcamiento gratuito de 165 plazas que pretende disuadir a los conductores de entrar con su coche en el centro de la ciudad.

Los ecologistas, sin embargo, tienen una visión radicalmente opuesta. Nery Díaz, presidenta de Ecoloxistas en Acción Galicia Atlántica e Verde, se pregunta si "en plena crisis climática es el momento de talar siete árboles centenarios". Asegura que el período de nidificación no tiene una fecha de cierre exacta, ya que hay especies que anidan todo el año. Por otra parte, indica que aunque no estuvieran anidando pájaros podía haber crías que aún no se valieran por sí solas y que, incluso si no las hubiera, la Lei de Protección do Patrimonio Natural de Galicia indica que se debe proteger la fauna, "y también sus hábitats"; es decir, no solo los pájaros sino los árboles, en los que anidan cada año.

El juzgado, a raíz de su denuncia, solicitó a la Policía Nacional y al Seprona que iniciasen las gestiones necesarias para aclarar los hechos con carácter urgente. Agentes de la Policía acudieron el lunes al recinto del antiguo Hospital de Santa María a observar el estado en el que se encontraba y tomar fotografías. Para entonces todos los árboles se habían ya echado abajo.