El juzgado contencioso administrativo número 2 ha desestimado la demanda de cuatro policías locales que reclamaban la nulidad de la decisión de la alcaldesa, Lara Méndez, de extender su horario el día de la cabalgata de Reyes para garantizar la seguridad de la actividad en una jornada en la que muchos efectivos se encontraban de baja laboral.

La magistrada entiende que la Administración estaba en condiciones de tomar esa decisión porque se trataba de una "situación excepcional" y que, además, había "necesidades extraordinarias del servicio". "La seguridad ciudadana necesitaba evidentemente ser protegida y no había agentes suficientes", señala.

También recuerda que se trata de una situación "que trae causa en la propia Policía Local", ya que los agentes que debían trabajar en la cabalgata estaban en situación de incapacidad temporal, y no provocada por "causas estrafalarias del Ente local".

Ni siquiera tiene en cuenta que el gobierno local pudo prever con días de antelación que no contaría con agentes suficientes para cubrir ese evento y no tenía que esperar al mismo día para anunciarles la necesidad de hacer horas extra. "No es lo importante, lo decisivo es que se vio en esa situación excepcional y tuvo que actuar dando preeminencia a un interés superior por el bien común", apunta la magistrada en el fallo.

Como reconoce la pertinencia de la decisión del gobierno municipal de imponer esas horas extra, no estima los daños morales de los agentes forzados a extender su horario y recuerda que, si creen que esas horas extra deben pagarse con una cotización superior, no es esa la forma de reclamarlo. Les recuerda que en el juzgado administrativo es preciso impugnar decretos de la administración y que en aquel al que aluden no se especifica de qué manera se les van a pagar esas horas extraordinarias.

El fallo impone a los demandantes las costas, de 300 euros para abonar los honorarios del abogado. Pueden recurrirlo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.