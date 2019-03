El juzgado de Instrucción 3 de Lugo emitió este viernes un auto en el que sobresee la investigación iniciada en 2009 sobre la supuesta retirada irregular de multas de tráfico por parte de la Policía Local. En este asunto llegaron a prestar declaración como imputados (figura ahora conocida como investigados) más de 70 agentes, más de la mitad de los miembros de este cuerpo.

En su argumentación, el juez Sergio Orduña considera que de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción se infiere que no puede acusarse a ningún agente en particular de los delitos que se investigaban: tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Sin embargo, el magistrado llega a esta conclusión a través de una vía un tanto particular: la ausencia de un procedimiento reglado para la tramitación de las sanciones en la Policía Local provocaba tal caos en aquel momento que no es posible determinar responsabilidad alguna.

Además, razona en el auto, en todo caso se trataría de la retirada de propuestas de sanciones, no sanciones firmes en sí mismas, "respecto de cuya tramitación no existía nada reglado, siendo imposible determinar quién o quiénes en concreto tenían acceso a los boletines y quienes podían escribir en los mismos". Con ello hace referencia a las anotaciones manuscritas tipo "no hay inconveniente en retirarla" que aparecían en muchos de los boletines que obran en la causa.

El juez concluye que "no existía nada reglado, siendo imposible determinar quién tenía acceso a los boletines" de denuncias

Tras un relato de las groseras irregularidades que han quedado recogidas en el sumario, el titular de juzgado número 3 concluye que existía "tal descontrol que ni siquiera todos los boletines supuestamente irregulares estaban sobreseídos ni prescritos cuando fueron incorporados a las actuaciones judiciales".

Esto por lo que respecta al delito de tráfico de influencias, pero el auto también explica la causa por la que tampoco se aprecia el de cohecho que aparecía en las diligencias previas: "No se ha hallado indicio alguno objetivo de la existencia de dádiva o presente que haya podido recibir algún agente o auxiliar de la Policía Local de Lugo".

"Esta misma conclusión", prosigue el juez, "se ha de alcanzar con respecto al delito de prevaricación", al no existir "resolución alguna, con carácter decisorio". Es decir, que en todo caso lo que se anulaban eran la propuestas de multa antes de que se emitieran oficialmente las sanciones.

El auto judicial recuerda que esta investigación se inició a partir de una declaración en sede judicial del entonces director general de la Policía Local Darío Diéguez, "que a la postre, en cierta carambola de sus circunstancias, acaba declarando como investigado en una causa penal que tiene su origen en sus propias manifestaciones". El sobreseimiento provisional, por tanto, también le afecta.

Además, el juez hace referencia al intento por parte de varios de los imputados de implicar también al entonces alcalde, José López Orozco, y al concejal responsable, José Rábade (ya fallecido). Un intento de imputación, aclara, de la que las partes que la propusieron luego se desentendieron y que "carece de contenido y sentido alguno". El auto es recurrible por las partes.