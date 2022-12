La acusación recurrirá el archivo del caso de la joven presuntamente arrojada desde la muralla

El juzgado de instrucción nº2 de Lugo ha sobreseído las actuaciones abiertas en octubre de 2021 tras ser hallada una mujer con heridas en el patio interior de la Praza de Ferrol, a donde fue a parar después de precipitarse desde el adarve de la muralla. Se trataba de una joven transexual de origen colombiano que en un primer momento señaló a un joven que había conocido esa noche como el supuesto autor del empujón que la lanzó al vacío y le provocó heridas de gravedad. El hombre fue detenido e investigado por un delito de lesiones en concurso con otro de odio por la condición de la víctima.

El TSXG explica que la magistrada Sandra Piñeiro concluye que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de delito ninguno de los que dio motivo a la formación de la causa", por lo que procede a su archivo, tal como solicitó el ministerio fiscal. Aclara el auto que a pesar del tiempo transcurrido, la lesionada, que en la actualidad el juzgado considera "en paradero desconocido", nunca fue capaz de recordar lo ocurrido.

Siempre según el auto de archivo, en su declaración judicial explicó que "desde que tomó una consumición con el investigado no recordaba ni en qué locales estuvo ni qué ocurrió esa noche hasta que apareció gravemente lesionada al pie de la muralla". Consta en la resolución judicial notificada este miércoles que "fue esa la primera vez que se sugirió la posibilidad de una sumisión química, lo que acarreó recabar del Imelga un informe relativo a la eventual presencia de sustancias en el pelo de la víctima, aunque la ingesta fuese puntual, a fin de acreditar tal extremo", prueba que no se llegó a practicar debido a la marcha de la denunciante.

Tramo de la muralla en la que se produjo la caída de la joven transexual. EP

En relación a las diligencias de investigación practicadas, se recabaron en diversas ocasiones, mediante oficio a la Policía Judicial, las imágenes de las grabaciones de las cámaras de Lugo, que siempre dieron resultado negativo, "máxime al desconocerse cuál fue el camino que condujo a la lesionada hasta el adarve de la muralla y la hora a la que accedió a la misma y punto de acceso". "Las diligencias solicitadas por la acusación relativas a las cámaras fueron reiteradas en sucesivas ocasiones, dando siempre resultado negativo, no advirtiéndose cámaras que resten por estudiar", afirma la jueza.

Por otra parte, se recabó el posicionamiento de los terminales telefónicos de las partes, a fin de acreditar cuando menos que se encontraban juntos, "con resultado negativo". También se efectuaron pericias informáticas sobre los teléfonos de la lesionada y del investigado, con el mismo efecto.

Con tales datos, sostiene la magistrada, "no es posible formular un juicio indiciario de responsabilidad criminal" frente al investigado como presunto responsable de las lesiones sufridas por la víctima y "mucho menos de un delito de odio". Concluye que al no recordar la presunta víctima lo que ocurrió y toda vez que las diligencias practicadas "no permiten constatar siquiera que estuviesen juntos cuando se produjo la caída", no es posible sostener la concurrencia de un delito de odio por la condición de trans de la víctima, como considera la acusación particular. "No concurre de las diligencias practicadas elemento ninguno que permita acreditar siquiera indiciariamente que el investigado empujó intencionada o imprudentemente a la lesionada desde la muralla", dice.

Recurso del auto

La familia de la víctima declinó pronunciarse sobre el archivo, aunque si lo hizo su abogado, Miguel Vieito. Este anunció la intención de recurrir el auto, si bien lamentó no haberlo recibido todavía. "Este archivo ha sido una sorpresa", afirmó, "sobre todo porque se había ampliado el plazo de instrucción y no se nos ha dado acceso a algunas pruebas policiales que solicitamos".

En opinión de Vieito, "hay indicios de sobra para abrir juicio oral contra el investigado", a la vez que resta importancia a que la víctima faltara a alguna cita con el Imelga.

En Colombia

Secuelas para toda la vida

El abogado Miguel Vieito situó a la víctima en Colombia desde hace muchos meses, por lo que no está en contacto con ella.



Sin embargo, afirma que "por su estado cuando se marchó de aquí, creo que va a tener secuelas de por vida a causa de la caída".



Brazo inmovilizado

Entre las más graves, el letrado citó la inmovilidad prácticamente total en su brazo dominante y problemas de movilidad en una pierna. Fue operada dos veces.