Juzgada por presentar una denuncia falsa de maltrato contra su ex por celos

Una lucense fue juzgada este jueves porque presuntamente presentó una denuncia falsa contra su expareja, al que acusó en comisaría de maltratarla psicológicamente. Al día siguiente llamó por teléfono para desdecirse e indicó que actuó por celos.

El fiscal solicitó inicialmente una multa de 4.680 euros.

La procesada, que, según el ministerio público, padece una discapacidad intelectual "leve" y vive en "un ambiente social disfuncional", acusó a su ex de decirle que no valía para nada, que no sabía cocinar, que tenía que aprender de una anterior pareja de él y que, si lo denunciaba, iría a por ella cuando saliese de la cárcel.