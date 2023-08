Más de medio millar de despidos –en concreto 576– fueron resueltos a lo largo del pasado año en los juzgados de Lugo, según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra no supone una modificación destacada con respecto al ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 580, pero sí refleja un descenso considerable si se compara con las estadísticas publicadas hace una década, cuando se registraban alrededor de 900 casos anuales.

Antes de exponer sus argumentos ante un juez, los trabajadores que decidieron litigar por las condiciones de su despido tuvieron que solicitar un acto de conciliación laboral para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio con la empresa y evitar así un proceso más largo y engorroso. La papeleta de conciliación se presenta ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Smac), que notifica a las partes el lugar, el día y la hora señalados para celebrar el acto. De todos los lucenses que se enfrentaron a sus jefes ante un juez, tras ser cesados en su puesto de trabajo, un total de 209 (el 36,28% del total) optaron por alcanzar un pacto, por lo que su pleito se solventó por conciliación.

En los demás supuestos, empleadores y empleados no fueron capaces de acercar posturas, por lo que el acto de conciliación acabó sin avenencia y el trabajador presentó la correspondiente demanda ante el juzgado de lo Social. Según las cifras oficiales del ministerio, 106 casos (el 18,40% del total) finalizaron por desestimiento (cuando la parte promotora desiste del conflicto planteado) o por otras causas excepcionales. En los 261 litigios restantes (el 45,3% del total) fueron los jueces quienes tuvieron que zanjar la discordia dictando sentencia a favor de una de las partes.

Los magistrados dictaron 173 sentencias a favor del trabajador, otras 31 favorables solo en parte al empleado y 57, el 22% del total, desfavorables al trabajador y dándole la razón a la empresa.

Causas

Detrás de estos números hay personas que se quedaron sin su puesto de trabajo y perdieron de este modo su única fuente de ingresos, con el drama personal y familiar que ello implica. Pero, ¿cuáles son los principales motivos por los que los lucenses llevan a sus exjefes al juzgado?

Tal y como explica Manuel Quiñoá, secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en Lugo, la principal causa de litigio en este ámbito es que los empresarios no justifican adecuadamente la causa del despido. "Pese a que nos últimos tempos se acadaron normas que melloraron os dereitos laborais dos traballadores, o certo é que seguimos cunha materia pendente en relación ao despedimento disciplinario, pois é empregado pola patronal de forma arbitraria e abusiva. O despedimento disciplinario ten que ser causal, é dicir, a empresa ten que xustificar e concretar minimamente os feitos nos que basea o cese da relación laboral, pero o que acontece na realidade é que non hai xustificación e a consecuencia legal é a improcedencia do cese, que o único que carrexa para o empresario e pagar a correspondente indemnización", explica.

Quiñoá señala que, cuando quieren prescindir de un trabajador, muchas empresas "enmascaran a realidade, inventando a causa para despedir, e logo por riba elixen a sanción que máis lles convén: pagar unha indemnización –normalmente pírrica porque xa no hai traballadores con grandes antigüidades– ou proceder á súa readmisión. O que fan é sacar o talonario e listo, pero o traballador queda sen emprego, o que xera unha situación de incerteza para a súa economía doméstico-familiar", comenta.

El secretario general de CC.OO. en Lugo señala que otra vulneración que se produce con frecuencia en los despidos y que acaba en los juzgados es la libertad sindical. "Hai empresas que despiden a traballadores para que non poidan participar nas eleccións sindicais e así debilitar a organización dos traballadores na empresa baixo o paraugas dos sindicatos. Estes despedimentos son usados polas empresas a modo de advertencia pública cara aos demais traballadores que puideran aspirar a ser representantes sindicais na empresa, pois estes -advierte- desistirán de tales intencións por temor a ser represaliados".

Finalmente, Manuel Quiñoá afirma que hay un elevado número de despidos que están relacionados con la descentralización productiva "O máximo expoñente desta práctica son as contratas e subcontratas, nas que os salarios e as condicións laborais son peores que na empresa principal, pese a que o persoal realiza o mesmo traballo. Os mecanismos da subrogación recollidos nos convenios colectivos son sorteados polas empresas, unha vez máis a golpe de talonario, pois en vez de apostar pola estabilidade e profesionalización no emprego, prefiren pagar despedimentos improcedentes", concluye. Ante todas estas situaciones, el trabajador suele optar por reclamar la improcedencia o la nulidad del despido.

Cuantías

En algunas ocasiones, cuando el trabajador gana la batalla judicial es readmitido y regresa a su puesto de trabajo. Sin embargo, esta opción no suele convencer a las empresas –y muchas veces tampoco al empleado–, por lo que la solución pasa hacer números para fijar una indemnización.

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo y Económia Social, la cuantía media por trabajador reconocida el año pasado por los juzgados lucenses fue de 9.545 euros. Esta cantidad varía si diferenciamos los casos en los que hubo sentencia, de los que se cerraron por conciliación. En los primeros, la media por trabajador fue de 12.520 euros, mientras que en los segundos descendió a 6.681 euros. Estos datos revelan que los trabajadores que fueron a juicio tras rechazar un pacto con sus jefes cobraron de media casi el doble que los que optaron por alcanzar un acuerdo.

Si se analizan los datos de la última década se observa también que las empresas pagan cada vez menos cuando litigan con sus trabajadores por las condiciones en las que se llevó a cabo el cese de la relación laboral. Así, la cuantía media reconocida en 2012 era de 12.583 euros y hace tan solo dos años, en 2021, alcanzó los 14.292 euros por trabajador, casi 5.000 euros más que en la actualidad.

En total, a lo largo del pasado año, las cantidades acordadas por los juzgados de Lugo en materia de despido sumaron cerca de cuatro millones de euros, concretamente 3.980.900. De esta cantidad, algo más de dos millones y medio de euros corresponden a despidos que finalizaron con sentencia, mientras que 1,4 millones fueron recogidos en litigios que se cerraron con la conciliación de las partes.

Materias

Los despidos no son la única materia que centra los conflictos laborales que acaban ante al Justicia. De hecho, a lo largo del pasado año, los juzgados de lo Social de Lugo resolvieron un total de 3.667 asuntos, un 14.74% menos que en 2021, cuando se contabilizaron 4.301 casos.

En estas cifras se incluyen 25 conflictos colectivos, otros 1.384 asuntos relacionados con la Seguridad Social y 2.258 conflictos individuales, de los que 576 fueron despidos y 1.682 fueron otras reclamaciones vinculadas al contrato de trabajo. Entre todos los conflictos individuales registrados, las cantidades acordadas el pasado año en la provincia lucense superaron los ocho millones de euros, un dinero que los trabajadores ganaron tras litigar por el reconocimiento de sus derechos laborales.

Manuel Quiñoá: "Emprégase o despedimiento disciplinario de forma abusiva"

El secretario general del sindicato CC.OO en Lugo iniste en que los empresarios emplean el despido disciplinario de forma "abusiva" y sin causa justificada. "Os traballadores accionan xudicialmente impugnando os despedimentos porque non se pode permitir que as mercantís xoguen ao seu antollo con imputacións e tipificacións falsas", afirma.



Condiciones de trabajo

"Non se pode maximizar o beneficio empresarial a través da degradación das condicións de vida e do traballo", concluye.