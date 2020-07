Justicia deja el juzgado Mercantil de Lugo fuera de su plan de refuerzo por el Covid

El Gobierno aprobó este jueves el plan de choque para aliviar la acumulación de casos derivada de la crisis del Covid-19, Se trata una actuación de refuerzo y creación de nuevas salas que desarrollará en 2020 y 2021 que incluye el anunciado cuarto juzgado de lo Social para Lugo, pero que deja fuera el Mercantil, uno de los más sobrecargados de la provincia.

El plan, según explicó el Gobierno, cuenta con una inversión de más de 50 millones de euros, con el objetivo de recuperar la normalidad en los órganos judiciales y aportar recursos y soluciones a las necesidades inmediatas de la Justicia. Se desarrollará en dos fases en los órdenes de lo Social, Mercantil y Contencioso Administrativo, afectará a un total de 315 juzgados y se contempla la creación de 21 nuevos órganos judiciales para absorber y minimizar el impacto del incremento de procedimientos.

En la primera fase, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, la intervención tendrá lugar en los juzgados con mayor carga de trabajo y se centrará en las sedes que con anterioridad a esta crisis ya concentraban mayor carga de trabajo, las encargadas de las relaciones laborales y mercantiles. Las medidas se irán aplicando en diferentes grados en función del volumen de trabajo a partir de que supere en un 130 por ciento el módulo de entrada determinado por el Consejo General del Poder Judicial.

FECHA SIN CONCRETAR. En el caso de los juzgados de lo Social de Lugo, por ejemplo, las tres salas actuales se sitúan entre el 150 y el 200%, por lo que se mantendrán las medidas de refuerzo establecidas hasta el momento (una juez en comisión de servicio y otro específicamente para los asuntos de despidos), además de incluir la creación de una nueva sala. Sin embargo, mientras que en otros casos su entrada en funcionamiento figura en el plan con fecha determinada, en el de Lugo se remite a "fecha sin concretar. Previsible entrada cuarto trimestre 2020".

Pero el juzgado Mercantil, que en Lugo asume además funciones de Primera Instancia, es directamente ignorado. Consultado al respecto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, explicó que dicho órgano "no ha participado en la redacción del plan, por lo que no puede aclarar el motivo de que no aparezca" y que se está procediendo al estudio del mismo.

La ausencia, en cualquier caso, llama la atención porque se trata de uno de los juzgados más sobrecargados de trabajo de la provincia, con volúmenes de entrada de casos que, según los últimos datos conocidos, superaban con mucho las ratios marcadas por el CGPJ.

Pendientes de un refuerzo para el que no hay fecha

La situación de sobrecarga de trabajo del juzgado Mercantil de Lugo no es desconocida para el TSXG, que en las últimas reuniones de su sala de gobierno ha aprobado diversas medidas de apoyo, aunque de momento poco efectivas.



En un primer momento, se decidió como refuerzo una comisión de servicio pero sin relevo de funciones, por lo que ningún juez estuvo interesado. Posteriormente, se aprobó una comisión de servicio pero esta vez con relevo de funciones, que sí ha sido cubierta, aunque en el juzgado todavía se desconoce quién y cuándo se incorporará al puesto.



Un funcionario

Dentro de las medidas de refuerzo a la labor de este juzgado también se aprobó el refuerzo de la plantilla de trabajadores. Así, tiene luz verde la incorporación de un funcionario tres meses, aunque será de octubre a diciembre próximos.