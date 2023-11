La Justicia abrió el año pasado en Lugo 82 diligencias por alterar el orden público

Sedición, atentado, desobediencia o apología del terrorismo son algunas de las conductas castigadas en el Código Penal por constituir delitos contra el orden público. En el marco de este capítulo, los juzgados lucenses abrieron el pasado año un total de 82 diligencias previas, de las que algo más de la mitad -concretamente 45- fueron por resistencia o desobediencia grave a los agentes de la autoridad. Otro 30% acabaron calificadas como atentado. Según apuntan desde las fuerzas y cuerpos de seguridad de Lugo, para que el comportamiento desafiante de un ciudadano hacia la Policía llegue al juzgado "tiene que ser un acometimiento grave. Se tienen que cruzar ciertos límites que en muchas ocasiones se sobrepasan a consecuencia del consumo de alcohol o drogas", explican.

Los desacatos más leves se resuelven por la vía administrativa, pero no son pocas las ocasiones en las que los ciudadanos acaban ante el juez por este tipo de altercados. Cuando un ciudadano se niega a obedecer una orden de los agentes puede incurrir en un delito de desobediencia, pero si se la incumple recurriendo al uso de fuerza física, o ejerciendo oposición corporal, se considera resistencia. Actualmente, estas conductas están penadas en el artículo 556 del Código Penal. En el apartado 1 se castigan los casos de resistencia o desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, lo que conlleva penas de tres meses a un año de prisión o multa de seis a dieciocho meses. Este apartado también incluye la desobediencia al personal de seguridad privada que se encuentre cooperando y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En los casos más leves se aplica el artículo 556.2, que implica penas de multa de uno a tres meses.

Manuel Arias: "Las lesiones suelen ser leves. Es peor caundo te dicen que saben en qué colegio estudian tus hijos y que irán a por ellos"

En otras ocasiones, las conductas provocadoras de los ciudadanos frente a los agentes van más allá de la simple desobediencia o resistencia, por lo que se incardinan dentro del delito de atentado. A lo largo del pasado año, los juzgados de la provincia de Lugo abrieron 26 diligencias por estas conductas, que incluyen agresiones o casos de resistencia grave y están castigadas con penas de uno a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses -si el atentado se comete contra autoridad - y de seis meses a tres años de cárcel en los demás casos, es decir, cuando las víctimas son agentes, funcionarios docentes o sanitarios.

Manuel Arias: "Por lo general, los ataques empiezan con insultos y pasan a la agresión cuando ven que los agentes no responden"

SITUACIONES. Tal y como señalan las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia, los agentes lidian a menudo con ciudadanos irrespetuosos que no miden las consecuencias de sus actos. El portavoz de la Policía Nacional de Lugo, Manuel Arias, explica que los desafíos suelen empezar con insultos y van subiendo de tono hasta llegar a la agresión. "Por norma general no se produce un ataque directo, sino que el ciudadano empieza con insultos y amenazas hacia el agente, que continúa con su actuación sin entrar en ningún tipo de enfrentamiento. Muchas veces, como el policía no responde, el ciudadano se va poniendo cada vez más agresivo, hasta que el agente tiene que actuar".

Cuando se pasa de las palabras a los hechos y se produce una agresión física, la situación se complica para ambas partes. "Los agentes frenan los ataques y, por suerte, los casos en los que se registran lesiones graves son excepcionales. Muchas veces son peores las amenazas; cuando te dicen que saben a qué colegio van tus hijos y que irán a por ellos. En una ciudad pequeña como Lugo", comenta Manuel Arias, "este tipo de ataques verbales asustan más que un empujón o una patada".

José Río: "Estas conductas suelen quedar en una sanción administrativa. Para pasar al ámbito penal tiene que ser grave"

El inspector de la Policía Local José Río destaca igualmente el temple del que a veces tienen que hacer gala los agentes. "Muchas veces, el ciudadano empieza negándose a ser identificado, aunque se trate de una intervención preventiva. Ante esta situación, se le indica que va a ser trasladado a comisaría y muchos se resisten a subir al coche patrulla. Nosotros siempre intentamos que el ciudadano se calme y que todo quede en una infracción administrativa, ya que detener a una persona es una cosa seria que acarrea consecuencias importantes. Sin embargo, hay ocasiones en las que ya es inevitable proceder al arresto porque hay conductas violentas que no se pueden dejar pasar. Los agentes siempre tenemos que utilizar la fuerza mínima imprescindible para reducir a un agresor y se nos dan situaciones muy complicadas, ya que es muy difícil reducir a alguien que está mostrando una resistencia activa".

"Algunos agresores no están en sus plenas facultades. Van al calabozo y al día siguientese dan cuenta y piden perdón"

Tanto Manuel Arias como José Río comentan que también se dan casos en los que la persona que altera el orden no es el detenido o identificado. "A veces se identifica a una persona por una infracción de tráfico o por una pelea, por ejemplo, y son sus familiares o sus amigos los que empiezan a insultar o agredir a los agentes. Hay casos en los que acaban arrestadas personas que simplemente pasan por allí y, al ver la intervención policial, comienzan a increpar a los agentes de forma insistente, interfiriendo en su trabajo".

SUSTANCIAS. Las fuerzas de seguridad explican que detrás de muchos delitos de resistencia, desobediencia o atentado se encuentra el consumo de alcohol o drogas. "Hay gente", apunta el portavoz del CNP, "que no tolera a la autoridad y se muestra agresiva con los agentes porque sí, pero lo más común es que hayan consumido alcohol o drogas".

"De hecho", añade el inspector de la Policía Local, "a veces se encaran con los agentes porque no están en sus plenas facultades, acaban detenidos y pasan la noche en el calabozo, pero al día siguiente se dan cuenta de lo que han hecho y se arrepienten. Incluso piden perdón". Al margen de estos delitos, las diligencias abiertas en 2022 por delitos contra el orden público incluyeron desórdenes (1) y tenencia o depósito de armas prohibidas o sin licencia (10).